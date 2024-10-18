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Спартак

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2024
Конфликт на льду. Капитан «Авангарда» Шарипзянов подрался с защитником «Спартака»
18 октября, 04:49
Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1
14 октября, 16:16
«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева
Роман Абросимов в минувшем сезоне в составе «Аванграда» выходил на лед в 40 матчах, забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак.
6 июля, 02:58
Стало известно о возможном возвращении Матвея Заседы в омский «Авангард»
Последние два сезона хоккеист провел в московском «Спартаке».
5 июня, 09:23
Награда нашла героя. Школьника, спасшего людей от теракта, поблагодарил «Спартак»
Футболисты отметили своего храброго болельщика памятными подарками.
24 марта, 12:26
Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»
Две последние игры «ястребов» существенно добавили баллов в копилку Буше. В матче с питерским СКА нападающий оформил хет-трик, а во время поединка с московским «Спартаком» записал на свой счет дубль.
9 февраля, 08:30
Всю игру испортил первый период: тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»
«Ястребы» уступили гостям из Москвы со счетом 3:5. Главный тренер сообщил, что в защите команды необходимы изменения, которые можно будет увидеть уже в следующем матче.
9 февраля, 04:27
Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5
Во второй половине матча «ястребы», проигрывая 0:4, попытались переломить ход игры, но безуспешно.
8 февраля, 15:55
Выходим только на победу: игроки «Авангарда» — о настрое перед матчем со «Спартаком»
У команды на подготовку к игре был один день.
8 февраля, 08:12
Гости попробуют взять реванш. Омский «Авангард» примет на домашнем льду «Спартак»
Прошлая игра со «Спартаком» осталась за «ястребами» — 3:1. Матч состоялся в Москве 19 января.
8 февраля, 04:51
Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
Хоккеисты показали результат в 54 гола на текущий момент регулярного чемпионата.
1 февраля, 08:23
2023
Спросил, может ли он встретиться с Крыловым: Ковальчук о приходе Хартли в «Авангард»
27 декабря 2023, 05:50
Спасение от инсульта, раритетная «Волга» и перемены в «Авангарде». Омск сегодня
28 октября 2023, 14:06
«Авангард» обменял Дмитрия Соловьева на игрока «Спартака» Марка Вербу
Контракт с 25-летним нападающим Вербой рассчитан до конца нынешнего сезона.
28 октября 2023, 03:00
Омский «Авангард» подтвердил уход гендиректора Белых в московский ФК «Спартак»
Июль станет последним месяцем его работы в омском клубе.
7 июля 2023, 07:26
2022
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Мы почему-то проспали игру»
Защитник «ястребов» прокомментировал проигрыш «Спартаку» на домашнем льду.
23 ноября 2022, 19:28
Омский «Авангард» прервал победную серию, уступив «Спартаку»
23 ноября 2022, 15:51

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