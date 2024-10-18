Всю игру испортил первый период: тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»

«Ястребы» уступили гостям из Москвы со счетом 3:5. Главный тренер сообщил, что в защите команды необходимы изменения, которые можно будет увидеть уже в следующем матче.