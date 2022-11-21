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Жуткое зрелище. В Омской области заставили убрать незаконное кладбище животных

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI

Под Омском сожгли 500 килограммов костей животных

Жители обнаружили незаконное захоронение, и местную администрацию заставили ликвидировать кладбище.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о ликвидации свалки опасных отходов, которую обнаружили вблизи села Верхний Карбуш Троицкого сельского поселения Омского района. Местные жители рассказали СМИ, что неизвестные складируют на открытом участке останки крупного рогатого скота.

Прокуратура обратилась в администрацию села Верхний Карбуш, и силами сельской администрации на участке собрали 500 килограммов останков домашних животных. После этого останки утилизировали — сожгли под контролем специалистов.

В ведомстве отметили, что надзор за обращением с биологическими отходами будет продолжаться.

Отметим, что это не единственное незаконное кладбище животных, которое пришлось ликвидировать. В начале года на аналогичную картину пожаловались жители Чукреевки на окраине Омска. 

Жителям омской Чукреевки пообещали убрать свалку из костей
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Кладбище#Кости#Прокуратура
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