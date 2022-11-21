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Омичи фотографируют. Световой столб в лучах заката восхитил горожан

Сегодня, 08:12
Фото: Город55
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Омичи засняли редкое оптическое явление дважды за прошлую неделю

Все из-за холода и влажности. Омичи наблюдают в городе и по области световые столбы и делятся фотографиями в соцсетях.

В сообществе «Кабинет-лаборатория физики в ОТММП» сообщили, что световые столбы можно наблюдать, когда на улице холодно, а в воздухе влага превращается в ледяные кристаллики. Тогда свет от наземных источников может отразиться вертикально вверх. В сообществе опубликовали фотографию светового столба, который заметили 17 ноября. Свет отражался от теплиц в Дружино.

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Фото: фото: Кабинет-лаборатория физики в ОТММП

Сегодня восхищенный омич в соцсетях также поделился фотографиями «чуда». Световой столб «взлетал» от земли на фоне красочного заката, недалеко от ЖД вокзала.

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Фото: фото: Константин Шульц
#Омск#Город#Новости#Омская область#Небо#Столб#Свет#Природа#Дарья Зыкова
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