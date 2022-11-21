Омичи фотографируют. Световой столб в лучах заката восхитил горожан

В сообществе «Кабинет-лаборатория физики в ОТММП» сообщили, что световые столбы можно наблюдать, когда на улице холодно, а в воздухе влага превращается в ледяные кристаллики. Тогда свет от наземных источников может отразиться вертикально вверх. В сообществе опубликовали фотографию светового столба, который заметили 17 ноября. Свет отражался от теплиц в Дружино.