ИНВИТРО объявила о скидках на сдачу анализов в "черную пятницу"

Эксперты призывают граждан не ждать особого повода для того, чтобы сдать анализы. Ведь исследования проводятся не только для выявления заболевания, они также помогают проследить динамику болезней, пишут "Новые Известия".
Медики сходятся во мнении, что исследования помогают улучшить качество жизни. Биохимия крови, например, определит причину проблем с пищеварением. По результатам анализа врач определяет, есть ли у пациента анемия, воспаления, гематологические расстройства. Выявление этих заболеваний и назначенное лечение поможет в самые короткие сроки значительно улучшить общее самочувствие.
В крови хранится огромный объем информации о человеческом здоровье. Она реагирует на любые изменения в организме изменением своего состава. Отклонения в составе крови происходят задолго до первых проявлений симптомов заболевания, что позволяет врачу своевременно приступить к лечению и избежать осложнений.
Наиболее часто обращаются в ИНВИТРО, чтобы сдать клинический (общий) анализ крови. Это исследование дает базовую оценку состояния здоровья пациента и помогает обнаружить наличие в организме воспалений или анемии.
На втором месте по числу обращений — биохимия крови (базовый профиль). Он дает точную количественную оценку ее составляющих. Анализ определят, есть ли отклонения в работе внутренних органов.
На третьем месте в рейтинге популярности - биохимическое исследование для оценки уровня витамина D. Дефицит в организме этого витамина может привести к хрупкости костей и другим неприятным последствиям.
Четвертое место занимает определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ). Это гормональное исследование проводится для оценки работы щитовидной железы.
Последний в топ-5 популярных исследований — расширенный профиль биохимического анализа крови. Это более глубокая проверка работы внутренних органов, помогающая оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, обнаружить критические нарушения обмена веществ.
В любом офисе ИНВИТРО можно будет сделать этот и другие анализы со скидкой 25%. Акция действует с 11 по 13 ноября на все лабораторные исследования, кроме генетических тестов, тестов на проверку почвы и воды, а также взятия биоматериала.