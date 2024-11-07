gorod55.ru
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Марина Колодкина

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Декабрь 2022
Эксперт спрогнозировал худшие периоды для экономики в течение ближайших лет
12 декабря 2022, 16:56
РЭО: Новые комплексы по обращению с ТКО появятся в Башкирии
6 декабря 2022, 13:54
В РЭО назвали передовые регионы РФ по платежам за вывоз ТКО
5 декабря 2022, 17:45
ЕР в свой день рождения выразила благодарность волонтерам и благотворителям
1 декабря 2022, 19:11
Ноябрь 2022
РЭО: На Бирже ВМР почти 40% торгов составили отходы электроники
27 ноября 2022, 18:47
В Уфе отменили спектакль «Зулейха открывает глаза»
14 ноября 2022, 15:04
ИНВИТРО объявила о скидках на сдачу анализов в "черную пятницу"
10 ноября 2022, 07:26
На начало декабря в России запланирован Конгресс молодых ученых
9 ноября 2022, 08:28
«Донецкгормаш»: от паровых машин Боссе до гигантов горнодобывающей промышленности
7 ноября 2022, 15:20
Аудиодрама «Карибский кризис»: о событиях, которые могли спровоцировать ядерную войну
4 ноября 2022, 18:17
Валерий Лимаренко: города и сёла региона должны быть комфортными для проживания
3 ноября 2022, 13:29
Россиянам рассказали, в каких торговых сетях выгоднее всего закупаться продуктами
2 ноября 2022, 19:42
Карелия намерена стать первым регионом по обучению медиков для отправления в зону СВО
2 ноября 2022, 18:11
Ворошиловка - рязанский посёлок, названный в честь луганского маршала
2 ноября 2022, 16:18
Жительница Челябинска пыталась незаконно вывезти из страны большую сумму денег
2 ноября 2022, 14:46
ИРИ включил успехи Ярославской области в проект "20 главных событий России за 20 лет"
1 ноября 2022, 19:06
Три донбасских героя: Московченко, Мостовой, Староконь
1 ноября 2022, 15:54
Октябрь 2022
В Ярославле исчез объект культурного наследия
31 октября 2022, 16:48
В ноябре пройдет Шестой Национальный рекламный форум
28 октября 2022, 17:23
Тяжелоатлет из Владивостока уверенно идет к всероссийским соревнованиям
27 октября 2022, 15:34

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