На начало декабря в России запланирован Конгресс молодых ученых

Зампред кабинета министров России, сопредседатель координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко раскрыл подробности организации Конгресса-2021, напомнив, что год назад на этой площадке собрались не менее трех тысяч участников. I Конгресс молодых ученых выступил самой масштабной площадкой для ведения дискуссий о научно-техническом будущем РФ. На предстоящем мероприятии этого года будут проводиться не менее актуальные и злободневные дискуссии о роли научной деятельности в экономическом развитии регионов, взаимодействии между странами в период глобальной мировой перестройки и поиске конкретных решений вставших перед страной вызовов.