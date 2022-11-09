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На начало декабря в России запланирован Конгресс молодых ученых

9 ноября 08:28
Фото: pxhere.com
С 1 по 3 декабря в сочинском Парке науки и искусства «Сириус» будет проходить второй по счету Конгресс молодых ученых. Мероприятие получило статус одного из ключевых событий Десятилетия науки и технологий на всероссийском уровне.

На конгрессе уже во второй раз соберутся представители академической среды — сотрудники университетов, научно-исследовательских институтов, государственных корпораций, а также предприниматели и молодые ученые, успехи которых были отмечены на конкурсах грантов, в том числе студенты и школьники. Участниками Конгресса-2022 станут не только россияне, но и эксперты более чем из 40 иностранных государств. Об этом пишет newsnn.ru.

Зампред кабинета министров России, сопредседатель координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко раскрыл подробности организации Конгресса-2021, напомнив, что год назад на этой площадке собрались не менее трех тысяч участников. I Конгресс молодых ученых выступил самой масштабной площадкой для ведения дискуссий о научно-техническом будущем РФ. На предстоящем мероприятии этого года будут проводиться не менее актуальные и злободневные дискуссии о роли научной деятельности в экономическом развитии регионов, взаимодействии между странами в период глобальной мировой перестройки и поиске конкретных решений вставших перед страной вызовов. 

Программа мероприятий конгресса поделена на семь тематических блоков, в рамках каждого из которых будут рассматриваться актуальные вопросы и векторы развития научных подходов, приуроченных к Десятилетию науки и технологий в России. Это «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России», «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития», «Слагаемые научного и технологического суверенитета», «Новое пространство международного научно-технического сотрудничества», «Наука и общество: среда доверия», «Школа РНФ», «Лекции и практикумы ведущих ученых».

Основные треки будут включать в себя порядка сотни мероприятий, на которых эксперты отрасли обсудят наиболее приоритетные направления работы ученых по установлению технологического суверенитета России и совершенствованию передовых технологий.  

С полным перечнем мероприятий Конгресса молодых ученых можно ознакомиться на сайте конгресс.наука.рф

Медиахолдинг 1MI выступает генеральным информационным партнером Конгресса.

#Марина Колодкина#Общество
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