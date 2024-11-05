gorod55.ru
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Ольга Земскова

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2024
В Кургане полицейские и администрация города провели рейд против незаконной торговли
20 сентября, 15:35
2023
Глава ФОМС: Число граждан, проходящих диспансеризацию, выросло в 2 раза
6 сентября 2023, 06:10
В аварии с микроавтобусом в Саратовской области один человек погиб, пятеро пострадали
12 апреля 2023, 05:08
2022
СК РФ: четверо граждан задержаны в связи с убийством семьи в Макеевке
28 декабря 2022, 06:52
Количество жертв снежной бури в Соединенных Штатах выросло до 55
28 декабря 2022, 06:45
Денис Буцаев проинформировал о переносе Биржи ВМР на сайт РЭО
30 ноября 2022, 17:18
«Зеленая премия» РЭО получила свыше 3 тысяч заявок на участие
22 ноября 2022, 15:45
Догазификацию Кубани провели на 80%
21 ноября 2022, 09:25
В Москве подведены итоги НРФ'6
18 ноября 2022, 16:09
В ГИБДД рассказали, как находят нарушителей ПДД в соцсетях
17 ноября 2022, 08:55
Президент Польши: вероятность принадлежности упавшей ракеты Украине высокая
16 ноября 2022, 18:32
Путин: в России не везде внимательно ухаживают за воинскими захоронениями
16 ноября 2022, 18:14
Тарифы ЖКХ продолжают расти
16 ноября 2022, 08:54
Где надежнее хранить криптовалюту: советы от аналитика
16 ноября 2022, 08:39
Совфед: Одобрен закон о единой выплате беременным и семьям с детьми
16 ноября 2022, 07:30
С ноября российских владельцев квартир ждут штрафы
14 ноября 2022, 18:44
Рябков: Россия готова к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий
14 ноября 2022, 16:07
На Ставрополье из-за конфликта с одноклассником умер подросток
14 ноября 2022, 14:30
НКМЗ: гигант советского машиностроения, которому не было равных
11 ноября 2022, 17:10
Выявлено новое мошенничество в сфере ЖКХ
11 ноября 2022, 12:40

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