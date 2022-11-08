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«Школьный факультет» Омского НПЗ открыл свои двери старшеклассникам

8 ноября 05:40
Фото: Андрей Шавин
Школьники будут углубленно изучать физику и химию, а также подготовят научные проекты.

Омский НПЗ начал новый учебный цикл образовательного проекта «Школьный факультет» для учащихся старших классов. Занятия проводятся в Омском государственном техническом университете.

Школьники получат знания о профессии нефтепереработчика и смогут окончательно выбрать дальнейшую профессию. До начала учебного курса они побывали с экскурсией на омском НПЗ и прошли тесты на профориентацию с помощью искусственного интеллекта.

«Программа Омского НПЗ по профориентации и обучению талантливых детей со школьной скамьи уникальна, — объяснила министр образования Омской области Татьяна Дернова. — Не первый год омские старшеклассники имеют прекрасную возможность развиваться в выбранных направлениях, получать профильные знания, повышать свой образовательный уровень. Главный показатель эффективности — востребованность выпускников программы в лучших учебных заведениях страны и на рынке труда».
Фото: Андрей Шавин

Во время занятий на проекте школьники активно изучают углубленный курс химии и физики. Эти предметы необходимы для поступления в вуз и успешного освоения профессии. Благодаря ОНПЗ старшеклассники побывают на лекциях и практических занятиях преподавателей ОмГТУ.

Также участники «Школьного факультета» объединятся в команды, чтобы вместе подготовить исследовательские проекты о нефтеперерабатывающем производстве. Они представят свои разработки на Научно-технической конференции ОНПЗ в 2023 году.

«Омский НПЗ занимается системной подготовкой молодых кадров, обладающих необходимыми для работы в нефтегазовой сфере компетенциями, — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. — Это важная часть работы нашего предприятия по формированию в регионе высококлассного кадрового резерва. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые омичи видели карьерный потенциал в Омской области, имели все возможности развиваться и достойно работать в регионе».
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ОНПЗ
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