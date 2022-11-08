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Неисправная печь отправила жителя Омской области в больницу

8 ноября 07:15
Фото: 1MI
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Из-за источника отопления, по версии силовиков, случился пожар.

В Тюкалинском районе Омской области проводится проверка из-за пожара в деревне Ильинка, где пострадал 77-летний пенсионер.

«Около 18 часов в понедельник, 7 ноября, загорелся частный дом. Во время тушения из жилища был спасен пожилой хозяин дома», — сообщил источник в силовых структурах.

Мужчину на скорой отвезли в ЦРБ, где у него диагностировали острое отравление угарным газом.

Между тем эксперты уже назвали предварительную причину возгорания: неисправность печного отопления. Проверка продолжается. 

#Василий Попов#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омская область#Россия#Тюкалинский район#Несчастный случай
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