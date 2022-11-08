Неисправная печь отправила жителя Омской области в больницу

В Тюкалинском районе Омской области проводится проверка из-за пожара в деревне Ильинка, где пострадал 77-летний пенсионер.
«Около 18 часов в понедельник, 7 ноября, загорелся частный дом. Во время тушения из жилища был спасен пожилой хозяин дома», — сообщил источник в силовых структурах.
Мужчину на скорой отвезли в ЦРБ, где у него диагностировали острое отравление угарным газом.
Между тем эксперты уже назвали предварительную причину возгорания: неисправность печного отопления. Проверка продолжается.