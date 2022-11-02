Новость № 1. По словам Александра Буркова, данные большей части омичей, призванных в рамках частичной мобилизации, переданы в банк для зачисления выплат. Остальных пока проверяют. Но в ближайшее время выплаты должны будут получить все мобилизованные жители Омска.