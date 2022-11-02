Новость № 1. По словам Александра Буркова, данные большей части омичей, призванных в рамках частичной мобилизации, переданы в банк для зачисления выплат. Остальных пока проверяют. Но в ближайшее время выплаты должны будут получить все мобилизованные жители Омска.
Новость № 2. В Омске заметили непонятный космический объект. Он пролетал над городом и ярко горел. Омский астроном предположил, что это был не космический объект, а что-то, созданное человеком.
Новость № 3. Бездомная омская собака по имени Вафля обрела хозяев в Португалии. Бывшая омичка увидела животное в соцсети и захотела забрать. В ближайшее время Вафля полетит в новую семью.