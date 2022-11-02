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Выплаты мобилизованным, НЛО и собака-путешественница. Омск сегодня

2 ноября 13:59
Фото: Город55
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Итоги среды.

Новость № 1. По словам Александра Буркова, данные большей части омичей, призванных в рамках частичной мобилизации, переданы в банк для зачисления выплат. Остальных пока проверяют. Но в ближайшее время выплаты должны будут получить все мобилизованные жители Омска.

Данные 90% мобилизованных омичей передали в банки для выплат
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Новость № 2. В Омске заметили непонятный космический объект. Он пролетал над городом и ярко горел. Омский астроном предположил, что это был не космический объект, а что-то, созданное человеком.

Омский астроном прокомментировал утренний «огненный» объект в небе
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Новость № 3. Бездомная омская собака по имени Вафля обрела хозяев в Португалии. Бывшая омичка увидела животное в соцсети и захотела забрать. В ближайшее время Вафля полетит в новую семью.

Омская бездомная собака отправится жить в Португалию
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#Юлия Бармина#Город#Выплата#Мобилизованные#Собака#НЛО#Александр Бурков
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