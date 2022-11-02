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Данные 90% мобилизованных омичей передали в банки для выплат

2 ноября 06:02
Фото: 1MI
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Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

По сообщению губернатора Омской области, на сегодняшний день, поступившие в МФЦ списки мобилизованных омичей (более 90%) обработаны и переданы в банки для зачисления выплат.

По оставшимся 10% идёт проверка, поскольку часть омичей мобилизовали ошибочно, а другие уже находятся за ленточкой. Сотрудники Минтруда и банков связываются с воинскими частями, чтобы уточнить данные и необходимые реквизиты.

«Если кто-то до сих пор не получил полагающиеся выплаты, прошу сообщить об этом в Единый консультационный центр по номеру 122 или в информцентры, расположенные на территории палаточного лагеря в Черемушках и в 242-м учебном центре. Мы оперативно обработаем каждый такой случай», — заявил Александр Бурков.

Напомним, Александр Бурков обещал завершить выплату денег мобилизованным ко 2 ноября. Выплаты средств начались еще 17 октября, но из-за ошибок в документах мобилизованные не смогли быстро получить деньги.

Мобилизованным в Омске пообещали выплатить все деньги за неделю до 2 ноября
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#Александр Бурков#Выплата#Мобилизованные#Юлия Бармина#Касается каждого
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