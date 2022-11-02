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Омский астроном прокомментировал утренний «огненный» объект в небе

2 ноября 12:20
Фото: Город55
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Неопознанные летающие объекты привлекли внимание омичей и породили за день самые разные теории.

В редакцию обратилась читательница, которая рассказала, что заметила в небе непонятный космический объект. Она даже прислала видео.

Город55 взял комментарий у известного омского наблюдателя за небесными телами — Владимира Крупко. Он рассказал, что с плохим разрешением, конечно, видно плохо, но это точно была не комета и не метеорит. Скорее, антропогенный фактор. Горело в атмосфере что-то, созданное руками человека.

Обращавшиеся в редакцию омичи тоже охарактеризовали увиденное скорее, как ракету или космический мусор:

«То ли космический мусор, то ли хвост от чего-то, то ли еще что-то, но непонятно что. Что-то огненное», — рассказала читательница; «Что-то пролетело над Одесским сейчас, кто еще видел? В сторону Омска, что-то яркое. Летело тихо, и два раза от него огоньки оторвались», — писала около 8 утра другая омичка в комментариях.

Отметим, запуск ракеты-носителя «Союз-2» планировался значительно позже, только с 9 утра по московскому времени. 

«Что-то огненное». В небе над Омском появился неизвестный летающий объект
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омская область#Владимир Крупко#Небо#Метеорит#Космос#НЛО
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