Омский астроном прокомментировал утренний «огненный» объект в небе

В редакцию обратилась читательница, которая рассказала, что заметила в небе непонятный космический объект. Она даже прислала видео.
Город55 взял комментарий у известного омского наблюдателя за небесными телами — Владимира Крупко. Он рассказал, что с плохим разрешением, конечно, видно плохо, но это точно была не комета и не метеорит. Скорее, антропогенный фактор. Горело в атмосфере что-то, созданное руками человека.
Обращавшиеся в редакцию омичи тоже охарактеризовали увиденное скорее, как ракету или космический мусор:
«То ли космический мусор, то ли хвост от чего-то, то ли еще что-то, но непонятно что. Что-то огненное», — рассказала читательница; «Что-то пролетело над Одесским сейчас, кто еще видел? В сторону Омска, что-то яркое. Летело тихо, и два раза от него огоньки оторвались», — писала около 8 утра другая омичка в комментариях.
Отметим, запуск ракеты-носителя «Союз-2» планировался значительно позже, только с 9 утра по московскому времени.