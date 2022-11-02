Омский астроном прокомментировал утренний «огненный» объект в небе

Город55 взял комментарий у известного омского наблюдателя за небесными телами — Владимира Крупко. Он рассказал, что с плохим разрешением, конечно, видно плохо, но это точно была не комета и не метеорит. Скорее, антропогенный фактор. Горело в атмосфере что-то, созданное руками человека.