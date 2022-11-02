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Омская бездомная собака отправится жить в Португалию

2 ноября 04:56
Фото: 1MI
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Животное приютит бывшая омичка.

Как сообщили в паблике «Теремок — Помощь бездомным животным г. Омск», бездомная собака из Птичьей гавани обрела дом в Португалии.

Ранее, в сентябре этого года, в той же группе появилось сообщение о том, что по Птичьей гавани ходит бездомная собака, вся в клещах и колтунах. После этого волонтеры забрали собаку.

А спустя время, пост в социальной сети увидела бывшая омичка по имени Наталья, проживающая в настоящий момент в Португалии. Она рассказала о животном всей семье, и они решили, что хотят забрать собаку.

Правда чтобы осуществить их план, животному придется преодолеть длинный путь. Сначала Вафля поедет в Москву, затем полетит в Германию, а уже оттуда семья Натальи заберет ее на машине.

«Сейчас уже проведены первые подготовки к отъезду: Вафля вакцинирована, чипирована, куплена амуниция в дорогу. Все эти расходы, как и затраты на дорогу из Германии до Португалии — взяла на себя будущая семья Вафли», — рассказала руководитель группы «Теремок».
#Юлия Бармина#Город#Собака#Бездомные собаки#Бездомные животные
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