В Ярославле исчез объект культурного наследия

По информации regnum.ru, данный инцидент возмутил жителей города. Они отметили, что решетка была снята с одной стороны, именно в том месте, где она лучше всего сохранилась. Но почему-то с противоположной стороны ремонт не стали проводить.
Первомайский бульвар, где находилось ограждение, внесен в реестр объектов культурного наследия местного значения. Это значит, что рисунок чугунной решетки также является предметом охраны. Согласно закону, перед проведением ремонта ограды необходимо разработать проект, выполнить экспертизу и получить разрешительные документы на выполнение работ.
В конце лета региональный уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин отправил запросы по данному инциденту в различные органы. Анализ ответов дал понять, что ярославские власти закрыли глаза на законодательство, касающееся охраны объектов культурного наследия. По информации департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, чугунное ограждение было демонтировано МБУ «Горзеленхозстрой» для проведения ремонта и будет восстановлено в срок до 1 ноября.2022 года.
В то же время департамент охраны объектов культурного наследия области заявил, что произошла «физическая утрата» части объекта культурного наследия.
При этом мэрия города, являющаяся собственником данного имущества, не понесла наказания. Чиновники привели постановление правительства РФ, запрещающее внеплановые проверки. Как указали в ДООКН, охрану объектов культурного наследия местного значения должны выполнять органы местного самоуправления, в частности департамент градостроительства администрации города. Другими словами, мэрии предложено наказать себя саму.
Департамент градостроительства перенаправил запрос в департамент горхозяйства. Данное учреждение курирует «Горхеленхозстрой» – предприятие, демонтировавшее ограждение. Таким образом, круг замкнулся.
Главный архитектор города Артём Цымбалов на вопрос, куда делась ограда, ответил с юмором. Он заявил, что «съел ее». И добавил, что в центре современного города не должно быть много оград и плит.
В настоящее время в сквере вместо ажурной ограды – пустое место. Выпал снег, и власти уже не спешат вернуть чугун к началу ноября. В мэрии Ярославля в ответ на запрос о сроках возврата ограждения ответили, что на это необходимо выделение дополнительных средств.
Общественники и СМИ заявили, что в этой истории особенно возмущает бюрократический подход властей Ярославля к решению данного вопроса.