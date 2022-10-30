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От ссоры до розыска один шаг. Омича подозревают в нанесении тяжких травм оппоненту

30 октября 03:47
Фото: 1MI

Омича разыскивают за нанесение тяжких травм в ходе ссоры

Полиция опубликовала снимок с подозреваемым.

Омская полиция объявила в розыск мужчину. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В пресс-службе ведомства рассказали подробности.

Вечером 28 октября в районе остановки «Арктическая» на улице 8-я Ремесленная разыскиваемый конфликтовал с 34-летним омичом. В ходе ссоры нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся.

Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения. Правоохранители опубликовали снимки. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 112, 79-37-02, 8 (913) 969-26-68.

Фото: УМВД России по Омской области
#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Полиция#Розыск
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