От ссоры до розыска один шаг. Омича подозревают в нанесении тяжких травм оппоненту

Омская полиция объявила в розыск мужчину. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В пресс-службе ведомства рассказали подробности.
Вечером 28 октября в районе остановки «Арктическая» на улице 8-я Ремесленная разыскиваемый конфликтовал с 34-летним омичом. В ходе ссоры нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся.
Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения. Правоохранители опубликовали снимки. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 112, 79-37-02, 8 (913) 969-26-68.