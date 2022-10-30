Сегодня на льду в подмосковных Мытищах «Куньлунь Ред Стар» принимал омский «Авангард». Встреча закончилась уверенной победой омичей, которые, тем самым, отомстили за обидное домашнее поражение.
Счет в матче на восьмой минуте первого периода открыл форвард «ястребов» Александр Дергачев с передачи Сергея Толчинского и Виктора Сведберга. Однако уже через пять минут «Куньлунь» восстановила равенство после точного броска Тейлера Вона, которому ассистировал Паркер Фу. Через минуту с небольшим Сергей Толчинский с передачи Арсения Грицюка вновь вывел омичей вперед.
На седьмой минуте второй двадцатиминутки «Куньлунь» опять вернула паритет в игре. Отличился Джек Родевальд с передачи Клиффа Пу и Брэендона Ипа.
В заключительном отрезке матча защитник «Авангард» Антон Белов сделал счет на табло 3:2. За две минуты до финального свистка «Куньлунь» сняли вратаря, Корбэн Найт перебросил шайбу в среднюю зону, где ее подхватил Рид Буше и переправил в пустые ворота. А точку в этом матче поставил Владимир Брюквин, который умело переиграл нескольких хоккеистов хозяев льда и забил пятую шайбу в матче опять же в пустые ворота.
Таким образом «Авангард» заработал два очка и вернулся в зону плей-офф.