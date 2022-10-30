В заключительном отрезке матча защитник «Авангард» Антон Белов сделал счет на табло 3:2. За две минуты до финального свистка «Куньлунь» сняли вратаря, Корбэн Найт перебросил шайбу в среднюю зону, где ее подхватил Рид Буше и переправил в пустые ворота. А точку в этом матче поставил Владимир Брюквин, который умело переиграл нескольких хоккеистов хозяев льда и забил пятую шайбу в матче опять же в пустые ворота.