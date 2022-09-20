Стал популярнее. Пассажиропоток омского водного транспорта значительно вырос

За лето этого года водным транспортом воспользовались более 16 тысяч пассажиров, что на три тысячи больше, чем за аналогичный период 2021 года. В итоге пассажиропоток увеличился на 27%. Данные привели в пресс-службе министерства транспорта Омской области.
Речной транспорт, как и всегда, курсирует по трем маршрутам: «Омск — Большеречье», «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» и «Центр — Зеленый берег». На сегодня последние рейсы распланированы по следующему расписанию:
Напомним, что на этой неделе возобновили прогулочные рейсы на теплоходе «Москва». Последние запланированы на 23 сентября.