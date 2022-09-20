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Стал популярнее. Пассажиропоток омского водного транспорта значительно вырос

Вчера, 12:03
Фото: 1MI

Водным транспортом этим летом воспользовались 16 тысяч омичей

В прошлом году число пассажиров составило 13 тысяч человек.

За лето этого года водным транспортом воспользовались более 16 тысяч пассажиров, что на три тысячи больше, чем за аналогичный период 2021 года. В итоге пассажиропоток увеличился на 27%. Данные привели в пресс-службе министерства транспорта Омской области.

Речной транспорт, как и всегда, курсирует по трем маршрутам: «Омск — Большеречье», «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» и «Центр — Зеленый берег». На сегодня последние рейсы распланированы по следующему расписанию: 

  1. «Омск — Большеречье» — 27 сентября и 28 сентября в обратном направлении; 
  2. «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» — 31 октября; 
  3. «Центр — Зеленый берег» — по средам, субботам и воскресеньям (с 1 по 30 сентября) и по субботам и воскресеньям (с 1 по 16 октября).

Напомним, что на этой неделе возобновили прогулочные рейсы на теплоходе «Москва». Последние запланированы на 23 сентября.

Неожиданно и приятно. Омский теплоход возобновил прогулочные рейсы
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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Теплоход#Рейсы теплохода
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