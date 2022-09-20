Неожиданно и приятно. Омский теплоход возобновил прогулочные рейсы

В Омской области эта неделя станет последней теплой за сентябрь. Из-за «бабьего лета» прогулочные рейсы по Иртышу на теплоходе «Москва» решили возобновить. Расписание появилось в пресс-службе омского теплохода.
Билеты можно будет приобрести на самом теплоходе. Их цена будет ниже той, что была летом на 50%: взрослый — 200 рублей, детский (от 5 до 9 лет) — 100 рублей. Для малышей, которым еще не исполнилось пяти лет, проезд бесплатный.
Прокатиться на теплоходе можно будет во вторник, четверг и пятницу. Рейсы запланированы с 13:00 до 21:30. Отмечается, что отправление может быть не точно по расписанию, а при наборе необходимых 20 человек.