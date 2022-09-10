4 тысячи новорожденных получили браслеты с надписью «Омск — это мы»

В конце весны благодаря проекту «Омск – это мы» родильные дома получили 13 500 наборов браслетов для новорожденных. Именно такое количество является средним показателем того, сколько детей рождаются в городе в течение года. По данным омского минздрава, за лето в городе родилось около 4 тыс детей, среди которых было 2400 девочек и 1600 мальчиков. Все они получили те самые браслеты.