4 тысячи новорожденных получили браслеты с надписью «Омск — это мы»

В конце весны благодаря проекту «Омск – это мы» родильные дома получили 13 500 наборов браслетов для новорожденных. Именно такое количество является средним показателем того, сколько детей рождаются в городе в течение года. По данным омского минздрава, за лето в городе родилось около 4 тыс детей, среди которых было 2400 девочек и 1600 мальчиков. Все они получили те самые браслеты.
В каждый набор входит два браслета для новорожденного и один для мамы. Также там находятся карточки для внесения данных о младенце. Все браслеты являются экологичными и безопасными, они выполнены в двух цветах — розовом и голубом. Бирки брендированы надписями «Омск — это мы» и «Омск — это я».
Отметим, что благодаря проекту «Омск — это мы» в городе появились несколько граффити с изображением врачей. Также в Омской крепости установили фотобудку, где можно распечатать пару фотографий с логотипом «Омск — это мы». Самые удачные фото покажут на видеоэкранах города.