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4 тысячи новорожденных получили браслеты с надписью «Омск — это мы»

10 сентября 07:00
Фото: Единая Россия
В Омске за лето родились 2 400 девочек и 1 600 мальчиков.

В конце весны благодаря проекту «Омск – это мы» родильные дома получили 13 500 наборов браслетов для новорожденных. Именно такое количество является средним показателем того, сколько детей рождаются в городе в течение года. По данным омского минздрава, за лето в городе родилось около 4 тыс детей, среди которых было 2400 девочек и 1600 мальчиков. Все они получили те самые браслеты.

Фото: Единая Россия

В каждый набор входит два браслета для новорожденного и один для мамы. Также там находятся карточки для внесения данных о младенце. Все браслеты являются экологичными и безопасными, они выполнены в двух цветах — розовом и голубом. Бирки брендированы надписями «Омск — это мы» и «Омск — это я».

Фото: Единая Россия

Отметим, что благодаря проекту «Омск — это мы» в городе появились несколько граффити с изображением врачей. Также в Омской крепости установили фотобудку, где можно распечатать пару фотографий с логотипом «Омск — это мы». Самые удачные фото покажут на видеоэкранах города.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Роддом
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