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Омский «Авангард» проиграл «Витязю» за 10 секунд до конца матча

3 сентября 13:43
Фото: ХК "Авангард"
«Ястребы» начали сезон с досадного поражения в подмосковной Балашихе.

Несколько минут назад на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч, в котором подмосковный «Витязь» принимал омский «Авангард».Так получилось, что в нынешнем сезоне балашихинский лед стал для омичей гостевым.

Первый период встречи был безголевым: «ястребы» давили, пытались реализовать большинство, а «Витязь» упорно оборонялся. 

На первой минуте второго периода нападающий «Авангарда» Наиль Якупов вывел команду вперед после передачи Кристиана Яроша и Рида Буше, однако уже на 23 минуте чеховцы сравняли счет: отличился Иван Зинченко. На 38 минуте молодой форвард «ястребов» Арсений Грицюк вновь вывел омичей вперед. Помогли ему в этом Антон Белов и Семен Чистяков. 

На 46 минуте встречи счет на табло снова стал равным: шайбу в ворота Станислава Галимова отправил Кирилл Рассказов. 

За минуту до окончания матча все шло к овертайму, однако за 10 секунд до финальной сирены защитник «Витязей» Роман Абросимов вывел команду вперед и поставил итоговую точку в этой встрече. 

«Создавали много моментов, но не реализовали, наверно, где-то мало закрывали вратаря. Полностью провалили третий период, и получилось то, что получилось», – сообщил сразу после встречи в эфире КХЛ ТВ главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин. 

Следующую игру «ястребы» вновь проведут на выезде в Минске, где 5 сентября встретятся с местным «Динамо». 

#Василий Попов#Общество#Спорт#Город#Новости#Омск#Омская область#Балашиха#Дмитрий Рябыкин#Авангард#Хоккей#КХЛ
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