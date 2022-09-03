Омский «Авангард» проиграл «Витязю» за 10 секунд до конца матча

Несколько минут назад на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч, в котором подмосковный «Витязь» принимал омский «Авангард».Так получилось, что в нынешнем сезоне балашихинский лед стал для омичей гостевым.
Первый период встречи был безголевым: «ястребы» давили, пытались реализовать большинство, а «Витязь» упорно оборонялся.
На первой минуте второго периода нападающий «Авангарда» Наиль Якупов вывел команду вперед после передачи Кристиана Яроша и Рида Буше, однако уже на 23 минуте чеховцы сравняли счет: отличился Иван Зинченко. На 38 минуте молодой форвард «ястребов» Арсений Грицюк вновь вывел омичей вперед. Помогли ему в этом Антон Белов и Семен Чистяков.
На 46 минуте встречи счет на табло снова стал равным: шайбу в ворота Станислава Галимова отправил Кирилл Рассказов.
За минуту до окончания матча все шло к овертайму, однако за 10 секунд до финальной сирены защитник «Витязей» Роман Абросимов вывел команду вперед и поставил итоговую точку в этой встрече.
«Создавали много моментов, но не реализовали, наверно, где-то мало закрывали вратаря. Полностью провалили третий период, и получилось то, что получилось», – сообщил сразу после встречи в эфире КХЛ ТВ главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
Следующую игру «ястребы» вновь проведут на выезде в Минске, где 5 сентября встретятся с местным «Динамо».