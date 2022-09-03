Омский «Авангард» проиграл «Витязю» за 10 секунд до конца матча

На первой минуте второго периода нападающий «Авангарда» Наиль Якупов вывел команду вперед после передачи Кристиана Яроша и Рида Буше, однако уже на 23 минуте чеховцы сравняли счет: отличился Иван Зинченко. На 38 минуте молодой форвард «ястребов» Арсений Грицюк вновь вывел омичей вперед. Помогли ему в этом Антон Белов и Семен Чистяков.