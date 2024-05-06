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Балашиха

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2023
Омский «Авангард» упустил преимущество в 2 шайбы и бездарно проиграл «Витязю»
Матч в подмосковной Балашихе закончился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.
18 октября 2023, 19:08
Срочно. В подмосковной Балашихе прогремел взрыв в многоэтажке
По предварительным данным, повреждено не менее 10 квартир.
20 сентября 2023, 06:28
2022
Омский «Авангард» проиграл «Витязю» за 10 секунд до конца матча
«Ястребы» начали сезон с досадного поражения в подмосковной Балашихе.
3 сентября 2022, 13:43

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