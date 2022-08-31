«Представляю, что будет на арене»: тренер омского «Авангарда» о первой домашней игре

Наставник омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкие рассказал о своих ожиданиях от первой домашней игры команды на новой G-Drive Арене.
«После презентации команды, после того, как увидел, сколько людей пришло на площадь, я уже представляю, что будет твориться на арене. Первый матч будет битком. У хоккеистов некий мандраж уже присутствует. После презентации они между собой разговаривали, мол, если сейчас так, то что же будет во время первой домашней игры», – сообщили Рябыкин.
Однако, как считает тренер команды, все это, наоборот, должно помочь игрокам.
«Вначале, возможно, будет некая скованность, но в дальнейшем нам это только поможет», — уверен наставник «Авангарда».
Об эмоциях и нервозности игроков высказался и генеральный менеджер «ястребов» Алексей Волков.
«После презентации ребята были поражены. В частности, наши иностранцы сказали, мол, если это только презентация, то что будет, когда мы выиграем Кубок Гагарина, — соберется весь город. Понятно, что это накладывает какую-то легкую нервозность, когда команда переезжает обратно в родные пенаты, и весь город соскучился по своей ней. Поэтому мы не имеем права подвести омского болельщика, который я уверен, станет для нас сильнейшим шестым игроком», — считает Волков.
Напомним, первая домашняя игра «Авангарда»» на новой арене намечена на 1 октября.