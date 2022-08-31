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«Представляю, что будет на арене»: тренер омского «Авангарда» о первой домашней игре

31 августа 05:28
Фото: ХК "Авангард"

Хоккеисты омского «Авангарда» испытывают мандраж перед первой игрой на новой арене

Дмитрий Рябыкин сообщил, что хоккеисты уже испытывают некую нервозность перед встречей на домашнем льду.

Наставник омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкие рассказал о своих ожиданиях от первой домашней игры команды на новой G-Drive Арене. 

«После презентации команды, после того, как увидел, сколько людей пришло на площадь, я уже представляю, что будет твориться на арене. Первый матч будет битком. У хоккеистов некий мандраж уже присутствует. После презентации они между собой разговаривали, мол, если сейчас так, то что же будет во время первой домашней игры», – сообщили Рябыкин. 
Фото: Город55

Однако, как считает тренер команды, все это, наоборот, должно помочь игрокам.

«Вначале, возможно, будет некая скованность, но в дальнейшем нам это только поможет», — уверен наставник «Авангарда».

Об эмоциях и нервозности игроков высказался и генеральный менеджер «ястребов» Алексей Волков.

«После презентации ребята были поражены. В частности, наши иностранцы сказали, мол, если это только презентация, то что будет, когда мы выиграем Кубок Гагарина, — соберется весь город. Понятно, что это накладывает какую-то легкую нервозность, когда команда переезжает обратно в родные пенаты, и весь город соскучился по своей ней. Поэтому мы не имеем права подвести омского болельщика, который я уверен, станет для нас сильнейшим шестым игроком», — считает Волков.

Напомним, первая домашняя игра «Авангарда»» на новой арене намечена на 1 октября.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Хоккей#Авангард#Дмитрий Рябыкин#Алексей Волков#Видео
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