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«Авангард» вернулся домой. Как его встретили омичи

28 августа 23:17
Фото: Город55

«Иванушки International» и 25/17 развлекали омичей после презентации «Авангарда»

В воскресенье, 28 августа, в Омске на Соборной площади прошла презентация хоккейной команды «Авангард» сезона 2022/23. О том, как это было, — в репортаже Города55.

Действо в центре города началось с завораживающего шоу с участием авто и мотогонщиков. В 19:15 на сцене появились ведущие вечера — актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и «голос» ХК «Авангард» Никита Петров. Шуточный ролик о возвращении команды в Омск. Все. Поехали!

Фото: ХК "Авангард"

Официально 

Первыми на сцену для официальных приветственных речей вышли губернатор Омской области Александр Бурков, Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и главный тренер команды Дмитрий Рябыкин. 

«Поздравляю вас с этим праздником! «Авангард» вернулся домой! Мы ждали с вами этого четыре года. Наши предки славяне на  своих боевых знаменах всегда размещали ястреба. Ястреба, который символизировал мощь, отвагу, ярость и агрессию. Я желаю каждому игроку, который в этом сезоне будет выходить на лед с ястребом на груди, демонстрировать мощную и отважную игру для наших болельщиков. А соперников останавливать своей яростью и агрессией, но конечно же в рамках правил и без травм. «Авангард вернулся домой и я желаю. Чтобы вместе с ним в Омскую область вернулся и Кубок Гагарина», – пожелал Бурков. 
Фото: Город55

Шумная пауза от болельщиков и зрителей, которая в исполнении пришедших на площадь в этот вечер звучала не единожды. 

«Мы многое сумели сделать. Мы открыли одну из лучших хоккейных академий, мы создали клубы ЮХЛ и ВХЛ в нашей клубной вертикали. Мы играли в двух финалах и один из них выиграли. И наконец привезли этот долгожданный кубок в Омск. И, как и обещали, построили эту замечательную, многофункциональную G-Drive Арену», – отметил Крылов. 
Фото: Город55
«Я знаю, что такое «Авангард» для Омска – это любимое детище, любимое развлечение для всех омичей. Я вижу, как вы соскучились, поскольку. я впервые вижу столько людей на этой площади. Надеюсь, с вашей поддержкой у нас все получится», – загадал Рябыкин.
Фото: ХК "Авангард"

Интригующе

Первым сюрпризом этого вечера стала новая форма «Авангарда». В ее разработке участвовала студия Артемия Лебедева. Из фишек: история последних 4 сезонов отражена в надписи ОМСК Балашиха ОМСК, а на внутренней стороне ворота присутствует фраза, которая уже давно стала крылатой и гуляет по просторам нашей страны, – «Не пытайтесь покинуть Омск».

Фото: скрин с трансляции

Интрига следующая: кто же станет капитаном «ястребов» в новом сезоне. Ее в присутствии десятков тысяч зрителей раскрыл главный тренер Дмитрий Рябыкин, – буква «С» на играх в 2022/23 годах будет у Дамира Шарипзянов, которого после победного финала прозвали «Терминатором». И вот он эффектно вкатывается на сцену по скользящему подиуму на коньках. 

Фото: Город55

Получает свое джерси с номером «44» из рук Буркова и Крылова и раскрывает еще одну интригу – ассистенты. 

«Моими ассистентами в этом году будут это Корбэн Найт, Иван Телегин, Павел Дедунов и крайний – Антон Белов», – сообщил капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. 

После этого защитника «ястребов» отдали на омичке, актрисе, звезде сериала «Восьмидесятые» Наталье Земцовой, которая стала третьей ведущей вечера и взяла на себя роль интервьюера. Отвечать на ее каверзные вопросы пришлось каждому игроку команды. 

Фото: ХК "Авангард"

Свои джерси на сцене хоккеисты получали из рук легенды омского хоккея Алексея Голубятникова, двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко, участницы шоу «Голос» Марии Русаковой, солистов группы 25/17 и Натальи Земцовой.

Фото: Город55

Торжественно

Еще одним сюрпризом этого вечера стал новый гимн «Авангарда», который для омичей исполнили Андрей «Бледный» Позднухов и Антон «Антом» Завьялов из 25/17 и Мария Русакова.

Фото: Город55

Драйвово. 

Завершилась презентация «Авангарда» двойным концертом: для омичей выступили группы 25/17 и «Иванушки International». 

Фото: Город55

Следом два Кирилла и Андрей устроили для омичей настоящий драйв, не забыв «подколоть» рэпера Мота с его внезапной болезнью. 

Фото: Город55

Все песни, которые «Иванушки» исполнили в этот вечер, омичи и гости города пели хором, зажигательно танцевали, раз за разом вспоминали «Авангард» и садили батареи своих гаджетов.

Фото: Город55

Кульминацией же этого вечера, пожалуй, стал знакомый всем и каждому хит «Тополиный пух», который «Иванушки» исполнили в джерси «ястребов». 

Фото: Город55

Собственно все. Ждем первых игр этого сезона, и официальное открытие Арены, которое намечено на 1 октября сибирским дерби между «Авангардом» и «Сибирью». 

Фото: Город55


#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Дмитрий Рябыкин#Александр Крылов#Авангард#Хоккей#Концерт#Видео
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