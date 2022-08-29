Действо в центре города началось с завораживающего шоу с участием авто и мотогонщиков. В 19:15 на сцене появились ведущие вечера — актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и «голос» ХК «Авангард» Никита Петров. Шуточный ролик о возвращении команды в Омск. Все. Поехали!
Официально
Первыми на сцену для официальных приветственных речей вышли губернатор Омской области Александр Бурков, Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и главный тренер команды Дмитрий Рябыкин.
«Поздравляю вас с этим праздником! «Авангард» вернулся домой! Мы ждали с вами этого четыре года. Наши предки славяне на своих боевых знаменах всегда размещали ястреба. Ястреба, который символизировал мощь, отвагу, ярость и агрессию. Я желаю каждому игроку, который в этом сезоне будет выходить на лед с ястребом на груди, демонстрировать мощную и отважную игру для наших болельщиков. А соперников останавливать своей яростью и агрессией, но конечно же в рамках правил и без травм. «Авангард вернулся домой и я желаю. Чтобы вместе с ним в Омскую область вернулся и Кубок Гагарина», – пожелал Бурков.
Шумная пауза от болельщиков и зрителей, которая в исполнении пришедших на площадь в этот вечер звучала не единожды.
«Мы многое сумели сделать. Мы открыли одну из лучших хоккейных академий, мы создали клубы ЮХЛ и ВХЛ в нашей клубной вертикали. Мы играли в двух финалах и один из них выиграли. И наконец привезли этот долгожданный кубок в Омск. И, как и обещали, построили эту замечательную, многофункциональную G-Drive Арену», – отметил Крылов.
«Я знаю, что такое «Авангард» для Омска – это любимое детище, любимое развлечение для всех омичей. Я вижу, как вы соскучились, поскольку. я впервые вижу столько людей на этой площади. Надеюсь, с вашей поддержкой у нас все получится», – загадал Рябыкин.
Интригующе
Первым сюрпризом этого вечера стала новая форма «Авангарда». В ее разработке участвовала студия Артемия Лебедева. Из фишек: история последних 4 сезонов отражена в надписи ОМСК Балашиха ОМСК, а на внутренней стороне ворота присутствует фраза, которая уже давно стала крылатой и гуляет по просторам нашей страны, – «Не пытайтесь покинуть Омск».
Интрига следующая: кто же станет капитаном «ястребов» в новом сезоне. Ее в присутствии десятков тысяч зрителей раскрыл главный тренер Дмитрий Рябыкин, – буква «С» на играх в 2022/23 годах будет у Дамира Шарипзянов, которого после победного финала прозвали «Терминатором». И вот он эффектно вкатывается на сцену по скользящему подиуму на коньках.
Получает свое джерси с номером «44» из рук Буркова и Крылова и раскрывает еще одну интригу – ассистенты.
«Моими ассистентами в этом году будут это Корбэн Найт, Иван Телегин, Павел Дедунов и крайний – Антон Белов», – сообщил капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
После этого защитника «ястребов» отдали на омичке, актрисе, звезде сериала «Восьмидесятые» Наталье Земцовой, которая стала третьей ведущей вечера и взяла на себя роль интервьюера. Отвечать на ее каверзные вопросы пришлось каждому игроку команды.
Свои джерси на сцене хоккеисты получали из рук легенды омского хоккея Алексея Голубятникова, двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко, участницы шоу «Голос» Марии Русаковой, солистов группы 25/17 и Натальи Земцовой.
Торжественно
Еще одним сюрпризом этого вечера стал новый гимн «Авангарда», который для омичей исполнили Андрей «Бледный» Позднухов и Антон «Антом» Завьялов из 25/17 и Мария Русакова.
Драйвово.
Завершилась презентация «Авангарда» двойным концертом: для омичей выступили группы 25/17 и «Иванушки International».
Следом два Кирилла и Андрей устроили для омичей настоящий драйв, не забыв «подколоть» рэпера Мота с его внезапной болезнью.
Все песни, которые «Иванушки» исполнили в этот вечер, омичи и гости города пели хором, зажигательно танцевали, раз за разом вспоминали «Авангард» и садили батареи своих гаджетов.
Кульминацией же этого вечера, пожалуй, стал знакомый всем и каждому хит «Тополиный пух», который «Иванушки» исполнили в джерси «ястребов».
Собственно все. Ждем первых игр этого сезона, и официальное открытие Арены, которое намечено на 1 октября сибирским дерби между «Авангардом» и «Сибирью».