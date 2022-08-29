Интрига следующая: кто же станет капитаном «ястребов» в новом сезоне. Ее в присутствии десятков тысяч зрителей раскрыл главный тренер Дмитрий Рябыкин, – буква «С» на играх в 2022/23 годах будет у Дамира Шарипзянов, которого после победного финала прозвали «Терминатором». И вот он эффектно вкатывается на сцену по скользящему подиуму на коньках.