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Омскстат: Средняя зарплата в регионе выросла до 48 тысяч

27 августа 04:58
Фото: 1MI
Рост по сравнению с прошлым годом составил 11%.

Омскстат опубликовал информацию о средней зарплате в регионе. По подсчетам его специалистов, в первом полугодии 2022-го местные жители получали около 48,4 тысячи рублей в месяц. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также приведены примерные зарплаты сотрудников, работающих в разных отраслях. Больше всего они в нефтехимической отрасли — 127,6 тысячи рублей. Омичи, задействованные в сфере информации и связи, по мнению Омскстата, получают в среднем 59,4 тысячи рублей. Одни из самых низких зарплат у работников, производящих одежду — 15,8 тысячи рублей.

#Анна Микула#Общество#Омск#Омская область#Омскстат#Зарплата
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