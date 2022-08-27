Омскстат: Средняя зарплата в регионе выросла до 48 тысяч

Омскстат опубликовал информацию о средней зарплате в регионе. По подсчетам его специалистов, в первом полугодии 2022-го местные жители получали около 48,4 тысячи рублей в месяц. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.