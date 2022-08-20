Новый вид вируса, незваные гости и травмоопасный транспорт. Что почитать про Омск

Новость №3. Травмоопасная. Поездки на электросамокатах все чаще стали заканчиваться в травмпункте, и зачастую одними только ушибами омичи не обходятся. Свое мнение о новом средстве передвижения по городу отозвался Заведующий травматологическим отделением БСМП № 1 Олег Козарь.