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Новый вид вируса, незваные гости и травмоопасный транспорт. Что почитать про Омск

20 августа 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Вирусная. Новый штамм коронавируса уже ворвался в Омскую область: в регион нашли первых зараженных "кентавром". Что сулит новая разновидность вируса и насколько она страшная, можно узнать в материале Города55 ниже. 

В Омске выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса «кентавр»
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Новость №2. Хрюкающая. Омичи массово стали жаловаться на неприятное соседство: деревни под Омском оккупировали дикие свиньи. Они ломают ограждения, съедают растения и топчут грядки. Бороться с ними омичи не рискуют: выглядят свиньи весьма устрашающе. 

Незваные гости. Дикие свиньи начали терроризировать деревни под Омском
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Новость №3. Травмоопасная. Поездки на электросамокатах все чаще стали заканчиваться в травмпункте, и зачастую одними только ушибами омичи не обходятся. Свое мнение о новом средстве передвижения по городу отозвался Заведующий травматологическим отделением БСМП № 1 Олег Козарь. 

«Боже упаси!»: Омский врач рассказал о частых травмах из-за электросамокатов
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