Новый вид вируса, незваные гости и травмоопасный транспорт. Что почитать про Омск

Новость №1. Вирусная. Новый штамм коронавируса уже ворвался в Омскую область: в регион нашли первых зараженных "кентавром". Что сулит новая разновидность вируса и насколько она страшная, можно узнать в материале Города55 ниже.
Новость №2. Хрюкающая. Омичи массово стали жаловаться на неприятное соседство: деревни под Омском оккупировали дикие свиньи. Они ломают ограждения, съедают растения и топчут грядки. Бороться с ними омичи не рискуют: выглядят свиньи весьма устрашающе.
Новость №3. Травмоопасная. Поездки на электросамокатах все чаще стали заканчиваться в травмпункте, и зачастую одними только ушибами омичи не обходятся. Свое мнение о новом средстве передвижения по городу отозвался Заведующий травматологическим отделением БСМП № 1 Олег Козарь.