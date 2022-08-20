«Есть единичные случаи, которые дают ученые, — рассказал Городу55 главный внештатный специалист Омской области по инфекционным заболеваниям Андрей Навроцкий. — Естественно, эпидемиологи предупреждают практическое здравоохранение, что этот штамм будет распространяться. Но для нас большой разницы нет — „кентавр“ это или какой-то другой штамм. У нас есть конкретный больной человек со своей степенью тяжести — мы его лечим, вне зависимости от того, что там прогнозируют специалисты.

Никаких особых отличий у этого штамма нет. Это естественное свойство вирусов менять свою структуру».