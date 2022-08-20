В июле в России выявили первые случаи заражения нового штамма «кентавр», пришедшего из Индии. Этот вариант доминирующего сейчас «омикрона» уже ожидается в Омской области. Будет ли новый штамм с экзотическим названием опаснее или, наоборот, легче предшественника, пока не берутся сказать даже специалисты.
«Есть единичные случаи, которые дают ученые, — рассказал Городу55 главный внештатный специалист Омской области по инфекционным заболеваниям Андрей Навроцкий. — Естественно, эпидемиологи предупреждают практическое здравоохранение, что этот штамм будет распространяться. Но для нас большой разницы нет — „кентавр“ это или какой-то другой штамм. У нас есть конкретный больной человек со своей степенью тяжести — мы его лечим, вне зависимости от того, что там прогнозируют специалисты.
Никаких особых отличий у этого штамма нет. Это естественное свойство вирусов менять свою структуру».
Начало новой волны коронавируса в Омской области прогнозируют на сентябрь. Медики настаивают: пока еще есть время для ревакцинации.
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Чуть позже Андрей Навроцкий перезвонил нам и уточнил, что в инфекционной больнице № 1 пока с «кентавром» пока не работают.