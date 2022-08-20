Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Боже упаси!»: Омский врач рассказал о частых травмах из-за электросамокатов

20 августа 11:41
Фото: 1MI

Омский врач предупредил об опасности электросамокатов

Специалист перечислил, с какими травмами ему приходится сталкиваться из-за электросамокатов.

Заведующий травматологическим отделением БСМП № 1 Олег Козарь рассказал, что омичи стали чаще обращаться за помощью в травмпункты после поездок на электросамокатах. Травмы при этом жители получают разные — от ушибов до переломов костей черепа или пятки.

Встречались в практике врача и пациенты, поездка для которых заканчивалась переломом бедренной кости. При такой травме пациент теряет очень много крови, а восстановление после операции очень долгое и тяжелое.

Чтобы избежать травм, омичам следует соблюдать правила безопасности: кататься только в оборудованных для этого местах и по специально выделенным дорожкам. Пользоваться самокатом в состоянии опьянения нельзя, напоминает врач.

Сам же он избегает этого вида транспорта: «Боже упаси! Я вижу пациентов, которые поступают, мне этого достаточно», — отвечает Олег Козарь на вопрос о его поездках на электросамокате.

Напомним, в 2022 году различные травмы из-за электросамокатов получили более 160 человек, из них больше 50 — только за последнюю неделю.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Омская область#Новости#Самокат#Электросамокат#Травмы#Самокаты в законе
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10