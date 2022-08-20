«Боже упаси!»: Омский врач рассказал о частых травмах из-за электросамокатов

Заведующий травматологическим отделением БСМП № 1 Олег Козарь рассказал, что омичи стали чаще обращаться за помощью в травмпункты после поездок на электросамокатах. Травмы при этом жители получают разные — от ушибов до переломов костей черепа или пятки.
Встречались в практике врача и пациенты, поездка для которых заканчивалась переломом бедренной кости. При такой травме пациент теряет очень много крови, а восстановление после операции очень долгое и тяжелое.
Чтобы избежать травм, омичам следует соблюдать правила безопасности: кататься только в оборудованных для этого местах и по специально выделенным дорожкам. Пользоваться самокатом в состоянии опьянения нельзя, напоминает врач.
Сам же он избегает этого вида транспорта: «Боже упаси! Я вижу пациентов, которые поступают, мне этого достаточно», — отвечает Олег Козарь на вопрос о его поездках на электросамокате.
Напомним, в 2022 году различные травмы из-за электросамокатов получили более 160 человек, из них больше 50 — только за последнюю неделю.