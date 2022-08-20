Незваные гости. Дикие свиньи начали терроризировать деревни под Омском

В социальных сетях омичи стали жаловаться на диких свиней, которые оккупировали деревни в Омском районе. Так, в паблике "ЧП Омск" появилось сообщение от жителей деревни Давыдовка, где черные дикие свиньи обосновались на огородах.
"Бродит три стаи свиней. Свиньи огромного размера с молодым выводком. Ломают без труда деревянные заборы, съедают и топчут всю растительность на огородах", - рассказал о случившемся местный житель и поделился видеодоказательствами своих слов.
Мужчина предположил, что животные могут принадлежать местному фермерству, которое находится недалеко от деревни. В случившемся сообщили в полицию, но никаких мер так якобы не предприняли.
"Обратились в 112. Дело передали местному шерифу. Шериф решил, что все нормально и угроз нет", - иронизирует автор записи.
В комментариях под записью откликнулись жители других деревень Омского района и люди, которые случайно столкнулись с животными в буквальном смысле. Так, на трассе под Омском водитель сбил свинью, которая резко вылетела на дорогу. А в конце июля омичи отправились за грибами недалеко от Давыдовки и тоже встретились со свиньями.