Незваные гости. Дикие свиньи начали терроризировать деревни под Омском

В комментариях под записью откликнулись жители других деревень Омского района и люди, которые случайно столкнулись с животными в буквальном смысле. Так, на трассе под Омском водитель сбил свинью, которая резко вылетела на дорогу. А в конце июля омичи отправились за грибами недалеко от Давыдовки и тоже встретились со свиньями.