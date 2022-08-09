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В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса

В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса

Сегодня, 13:18
Фото: Город55

Евгений Мальцев сменил арестованного после пожаров главу Называевска

Глава города Виктор Лупинос находится под домашним арестом уже четыре месяца.

Вчера, 8 августа, в ЕГРЮЛ появились данные о смене руководителя называевской городской администрации. Временно исполняющим обязанности главы города стал Евгений Мальцев. Он сменил Виктора Лупиноса, который уже четыре месяца находится под домашним арестом по уголовному делу о масштабных пожарах 6 мая.

Тогда сгорело около 100 домов, без крова остались 250 человек. Главе города предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, руководитель не обеспечил противопожарную безопасность, в том числе покос сухой травы и опашку, в результате чего пожар перекинулся на целую улицу. Изначально загорелась трансформаторная будка рядом с домом престарелых.

Параллельно с уголовным делом в отношении Виктора Лупиноса идет расследование дела в отношении начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго» Евгения Шаламова.

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#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Называевск#Виктор Лупинос#Пожары
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