В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса

Тогда сгорело около 100 домов, без крова остались 250 человек. Главе города предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, руководитель не обеспечил противопожарную безопасность, в том числе покос сухой травы и опашку, в результате чего пожар перекинулся на целую улицу. Изначально загорелась трансформаторная будка рядом с домом престарелых.