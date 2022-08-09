В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса

Вчера, 8 августа, в ЕГРЮЛ появились данные о смене руководителя называевской городской администрации. Временно исполняющим обязанности главы города стал Евгений Мальцев. Он сменил Виктора Лупиноса, который уже четыре месяца находится под домашним арестом по уголовному делу о масштабных пожарах 6 мая.
Тогда сгорело около 100 домов, без крова остались 250 человек. Главе города предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, руководитель не обеспечил противопожарную безопасность, в том числе покос сухой травы и опашку, в результате чего пожар перекинулся на целую улицу. Изначально загорелась трансформаторная будка рядом с домом престарелых.
Параллельно с уголовным делом в отношении Виктора Лупиноса идет расследование дела в отношении начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго» Евгения Шаламова.