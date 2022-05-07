«Вспыхнуло за считанные секунды»: Страшный пожар уничтожил шесть улиц в Называевске

«Предварительно, искры посыпались вот с этого трансформатора, — рассказал Городу55 глава Называевского района Сергей Доценко. — Порывы ветра сегодня, по данным нашей метеостанции, до 30 м/с. Было два засушливых года, очень много сухой травы. В тушении принимали участие шесть расчетов называевской пожарной части, это 75 человек. Плюс все машины коммунальных служб — водовозки и водопомпы. И прибыли две пожарные машины на помощь из соседних районов. По предварительным оценкам, сгорело 52 строения, из них 30 жилых домов».