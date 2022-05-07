«Вспыхнуло за считанные секунды»: Страшный пожар уничтожил шесть улиц в Называевске

Пятница, 13-е только на следующей неделе, а кажется, что апокалипсис наступил уже сейчас.
В пятницу, 6 мая, сначала Омск накрыло пылевой бурей. Потом один за другим вспыхнули страшные пожары по всей области – горели жилмассивы и сухая трава на пустырях. В общей сложности сотрудникам МЧС пришлось тушить 135 возгораний одновременно.
Одним из самых страшных и точно самым разрушительным за всю историю этого города стал пожар в Называевске.
Первый звонок в МЧС был из местного дома престарелых. Там заметили, как заискрился трансформатор по соседству. Огонь очень быстро перекинулся на сухую траву, а по ней моментально распространился на постройки.
Похожая история была почти ровно год назад на севере Омской области. Там так же после замыкания на трансформаторе загорелась сухая трава. Сильным ветром пламя моментально разнесло на дома. Тогда почти полностью выгорела деревня Максим Горький Знаменского района.
К счастью, сам дом престарелых огонь обошел стороной. Его жильцы и сотрудники вовремя эвакуировались, никто из них не пострадал.
А вот все бараки по соседству выгорели практически полностью. В считанные минуты начала полыхать уже вся Железнодорожная, а потом еще пять других улиц.
В поле возле столба с той самой трансформаторной будкой уже под вечер было не припарковаться – почти все его заставили автомобилями руководителей района всех уровней. Также сюда приехало несколько машин специалистов следственного комитета, полиции, МЧС и «Россетей».
«Такая беда страшная пришла! – эмоционально реагирует глава Называевска Виктор Лупинос. –Организовано временное проживание, а также горячее питание. Всем, кто обращается за помощью, помогаем. На этот час за проживанием обратились четыре человека. Сколько всего пострадало, пока точно сказать не могу. Ведутся подсчеты. В течение часа у нас будет полная картина».
«Предварительно, искры посыпались вот с этого трансформатора, — рассказал Городу55 глава Называевского района Сергей Доценко. — Порывы ветра сегодня, по данным нашей метеостанции, до 30 м/с. Было два засушливых года, очень много сухой травы. В тушении принимали участие шесть расчетов называевской пожарной части, это 75 человек. Плюс все машины коммунальных служб — водовозки и водопомпы. И прибыли две пожарные машины на помощь из соседних районов. По предварительным оценкам, сгорело 52 строения, из них 30 жилых домов».
Также Сергей Анатольевич уточнил: пострадали семь местных жителей. Двое в стационаре, остальных отпустили домой. У одного мужчины порезана кисть, у другого — обожжена. Третьего увезли на скорой с подозрением на инфаркт, но оно не подтвердилось — просто человек сильно переволновался. Женщина сломала ногу. Дети не пострадали.
Погибших в этом страшном пожаре нет. Каким-то чудом все успели вовремя выбежать из своих домов. Возможно, обошлось без жертв, потому что пожар начался в разгар рабочего дня.
«Я был на работе, соседи тоже. Мне позвонили, я сразу сюда приехал, – говорит местный житель Александр. – Моментально ветром огонь разнесло. Стою слежу, чтобы на мой дом не перекинулся, пока отстояли – вот пожарные у нас во дворе работают сейчас».
Видео не может передать и доли того ада, который творился сегодня в Называевске. К вечеру основной огонь удалось сбить. Но шквалы ветра раздували его снова. Одну из улиц, где еще полыхало, временно перекрыли полицейские. Остальные выглядели совершенно жутко – дымящиеся остовы того, что раньше было домами, груды покореженного металла, кирпичей и досок. Целые ряды дворов, где остались только печные трубы. Где-то слышны крики испуганных домашних животных.
Одному из жителей Называевска из всего большого хозяйства удалось спасти только курицу. Он держит ее под мышкой и заботливо закрывает ей ладонью глаза – чтобы не боялась.
«Сгорело все – собака, кошка, утки, куры, кролики, – говорит мужчина. – Голуби, которых разводил сын. У меня трое детей. Мы только успели выбежать из дома, в чем были. От дома ничего не осталось».
По другой улице потерянно бродит женщина, которая бережно держит за пазухой свою спасенную кошку.
«Наш дом вот отстояли, — рассказывает Наталья Городу55. — Я пришла на обед в 12 часов. На соседней улице уже началось. Зашла домой надеть куртку. Выхожу — уже наша улица горит. Буквально за пару минут. У моей матери дом через дорогу. Я побежала, предупредила ее. Но до наших домов, к счастью, не дошло. Кошка сильно испугалась, да и мы тоже, конечно! Наплакалась уже сегодня, глаза вот красные».
На тот момент, когда мы уезжали из Называевска, сотрудники МЧС продолжали тушить пожары по всему городу. Судя по всему, им предстоит заниматься этим как минимум до утра. Подсчитывать ущерб от случившегося пока никто не берется. Уже сейчас ясно, что несколько десятков семей остались без крыши над головой.