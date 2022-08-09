В Омске вновь объявили режим «черного неба»

Во вторник, 9 августа, в Омске объявили режим «черного неба». Так, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, до 10 часов утра в городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.
При этом утром, по данным синоптиков, в Омске возможен повышенный уровень загрязнения. Днем этот показатель пойдет на понижение.
Напомним, как ранее сообщал Город55, накануне Омск и пригород накрыла дымка с едким запахом. Ее происхождение объяснили в региональном Минприроды.