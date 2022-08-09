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В Омске вновь объявили режим «черного неба»

В Омске вновь объявили режим «черного неба»

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
Неблагоприятные метеорологические условия, по прогнозам синоптиков, «накроют» город до 10 часов утра.

Во вторник, 9 августа, в Омске объявили режим «черного неба». Так, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, до 10 часов утра в городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. 

При этом утром, по данным синоптиков, в Омске возможен повышенный уровень загрязнения. Днем этот показатель пойдет на понижение. 

Напомним, как ранее сообщал Город55, накануне Омск и пригород накрыла дымка с едким запахом. Ее происхождение объяснили в региональном Минприроды. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Погода#Новости#Омск#Выбросы#Экология#Погода в Омске
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