Все из-за пожаров. В минприроды объяснили, откуда в Омск пришла дымка с едким запахом

Добавим, что в ночь на 8 августа, а также в ночь на завтра, 9 августа, синоптики Обь-Иртышского УГМС передавали режим НМУ. В это время предприятия обязаны снижать нагрузку на воздух на 5-30%. В это время омичи могут чувствовать неприятный химический запах более явно — все выбросы будут оседать на город.