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Все из-за пожаров. В минприроды объяснили, откуда в Омск пришла дымка с едким запахом

Все из-за пожаров. В минприроды объяснили, откуда в Омск пришла дымка с едким запахом

Вчера, 16:36
Фото: Город55

В минприроды рассказали о причинах дымки в Омске

Из-за горящих лесов в соседних регионах Омскую область заволокло едкой дымкой.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии рассказали, почему на выходных в Омской области появилась дымка, вместе с которой в регион пришел целый букет неприятных запахов. Оказалось, дело в горящих лесах на территории других регионов.

«7 августа на автоматизированном посту наблюдений в Ленинском административном округе по улице Заслонова зафиксировано превышение ПДК взвешенных частиц РМ2,5 в 1.19 раза. Источниками РМ2,5 могут быть продукты горения, не исключено, что причина загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения возникла в следствии возгорания лесных участков и сухой травянистой растительности в Ханты-Мансийской области, а также сложившихся неблагоприятных метеорологических условий», — объяснили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что всю информацию о превышениях норм ядовитых веществ передали в контрольно-надзорные органы.

Добавим, что в ночь на 8 августа, а также в ночь на завтра, 9 августа, синоптики Обь-Иртышского УГМС передавали режим НМУ. В это время предприятия обязаны снижать нагрузку на воздух на 5-30%. В это время омичи могут чувствовать неприятный химический запах более явно — все выбросы будут оседать на город.

#Ольга Акамова#Пожары#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Дымка#Выбросы#Минприроды
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