Город55
ГлавноеВсе новости
У входа на «Зеленый остров» в Омске начали разбирать знаменитый цветочный киоск

У входа на «Зеленый остров» в Омске начали разбирать знаменитый цветочный киоск

Вчера, 20:16
Фото: Город55
Здание признали самостроем и обязали снеси.

У входа в парк «Зеленый остров» на остановке «Городок Водников» в Омске начали подготовку к сносу знаменитого цветочного киоска, где долгое время располагалась мастерская «Флорида». Со здания уже сняли все опознавательные знаки, а через окна можно увидеть пустующий торговый зал. При этом никаких серьезных демонтажных работ пока не идет. 

На растяжке с одной из сторон здания говорится, что цветочная мастерская переехала. Теперь она располагается в одном из домов микрорайона «Изумрудный берег».

Здание внезапно признали самостроем в прошлом году, и в конце июня 2022 года собственника постройки — ООО «Эдельвейс» — обязали снести киоск с муниципальной земли.

#Ольга Акамова#Омск#Киоск#Самострой#Здание#Цветочный киоск#Новости#Город
Подпишитесь
В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса
Вчера, 13:18
Возможный виновник ДТП с мотоциклистом на омской трассе оказался мужем депутата
Вчера, 07:40
Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске
Вчера, 14:58
Омские чиновники не внесли в список нуждающихся детей, потерявших дом в пожаре 6 мая
Вчера, 10:25
Как омские такси работают после прихода крупных агрегаторов
Вчера, 11:04
После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка
8 августа, 17:55