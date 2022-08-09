У входа на «Зеленый остров» в Омске начали разбирать знаменитый цветочный киоск

У входа в парк «Зеленый остров» на остановке «Городок Водников» в Омске начали подготовку к сносу знаменитого цветочного киоска, где долгое время располагалась мастерская «Флорида». Со здания уже сняли все опознавательные знаки, а через окна можно увидеть пустующий торговый зал. При этом никаких серьезных демонтажных работ пока не идет.
На растяжке с одной из сторон здания говорится, что цветочная мастерская переехала. Теперь она располагается в одном из домов микрорайона «Изумрудный берег».
Здание внезапно признали самостроем в прошлом году, и в конце июня 2022 года собственника постройки — ООО «Эдельвейс» — обязали снести киоск с муниципальной земли.