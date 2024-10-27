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Самострой

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2024
«Начало превращения в город». Омичи поделились мнением о сносе 472 домов на Северных
27 октября, 05:54
Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание
Земля предназначена для коммунального обслуживания.
9 апреля, 08:16
Крохотный участок между двумя жилыми девятиэтажками в Омске хотят отдать под магазин
12 марта, 05:36
Суд обязал омского бизнесмена снести баню и гостиницу
Две пристройки и верхний этаж административного издания признаны самовольной постройкой.
7 марта, 11:16
Грозит снос. Омский депарх пошел в суд из-за постройки рядом со стадионом «Юность»
4 марта, 05:54
2023
Спецпроект
Кто разрешил строить? В Омске жильцов трехэтажки на 4-й Северной выгоняют на улицу
Трехэтажный дом построили в 2018 году, но уже в мае 2019-го жильцы получили повестки в суд из-за якобы незаконно произведенной постройки.
Омских автомобилистов возмутила стройка нового киоска на парковке в Амуре
В депархитектуры объяснили, является ли это строительство законным.
2 октября 2023, 12:12
В Омске бизнесмену запретили выезжать из страны, пока он не снес собственное кафе
Здание признали самовольно построенным.
2 октября 2023, 11:52
Спустя три года в Октябрьском округе Омска снесут самострои на 1-й Шинной
10 августа 2023, 07:16
Является придомовой территорией. В мэрии Омска ответили о положении спорного киоска
Перенести или убрать ларек можно только, если этого захотят собственники помещений многоквартирного дома.
11 июля 2023, 09:23

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