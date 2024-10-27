Спецпроект

Кто разрешил строить? В Омске жильцов трехэтажки на 4-й Северной выгоняют на улицу

Трехэтажный дом построили в 2018 году, но уже в мае 2019-го жильцы получили повестки в суд из-за якобы незаконно произведенной постройки.