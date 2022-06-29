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Знаменитый киоск-самострой у «Зеленого острова» в Омске окончательно решили снести

Знаменитый киоск-самострой у «Зеленого острова» в Омске окончательно решили снести

Вчера, 19:58
Фото: скриншот Яндекс.карт

Суд поддержал мэрию Омска в споре за участок у входа в парк «Зеленый остров»

Арендатор самовольно построил на муниципальной земле павильон.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск департамента имущественных отношений к ООО «Эдельвейс». Предметом спора стал участок муниципальной земли у входа в парк «Зеленый остров», который компания арендовала.

Речь о павильоне с цветочным магазином. Год назад суд признал его самостроем. Поэтому мэрия обратилась с иском о расторжении договора аренды.

Суд решил, что использование муниципальной земли под самовольную постройку нарушает условия договора аренды и обязал расторгнуть соглашение. Решение вступит в силу через месяц. Киоск, который за долгие годы стал привычной частью ландшафта для посетителей «Зеленого острова», ждет судьба «Дубравушки» у кинотеатра «Маяковский. В прошлом году ее сравняли с землей. Правда, полезного применения участок так и не получил — теперь там просто асфальт.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Суд#Аренда земли#Мэрия#Муниципальная недвижимость#Самострой
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