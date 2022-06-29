Знаменитый киоск-самострой у «Зеленого острова» в Омске окончательно решили снести

Суд решил, что использование муниципальной земли под самовольную постройку нарушает условия договора аренды и обязал расторгнуть соглашение. Решение вступит в силу через месяц. Киоск, который за долгие годы стал привычной частью ландшафта для посетителей «Зеленого острова», ждет судьба «Дубравушки» у кинотеатра «Маяковский. В прошлом году ее сравняли с землей. Правда, полезного применения участок так и не получил — теперь там просто асфальт.