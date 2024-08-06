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Киоск

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2024
Перепугались не на шутку. В Омске убирают киоск с известными беляшами
6 августа, 09:24
Виртуоз. Пластичный омич выкрал деньги из кассы в ларьке с шаурмой
Мужчина скрылся, но по горячим следам его настигла полиция.
13 июля, 10:42
Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина
24 июня, 07:52
Законная собственность. Мэрия Омска сообщила подробности о киоске на Левобережье
23 июня, 09:40
Конкуренты? На окраине Омска кто-то поджег киоск с фруктами
Местные жители говорят, что часто приходили на эту точку.
19 июня, 13:45
От недорогой до luxury. Выясняем, где в Омске делают самую вкусную шаурму
6 апреля, 04:00
2023
Является придомовой территорией. В мэрии Омска ответили о положении спорного киоска
Перенести или убрать ларек можно только, если этого захотят собственники помещений многоквартирного дома.
11 июля 2023, 09:23
При возгорании маршрутки на остановке «ПО Полет» в Омске вспыхнул стоящий рядом киоск
Торговая точка частично повредилась от огня.
31 мая 2023, 05:53
2022
В Омске бизнесмен отстоял право на киоск на Красном Пути
Мужчине отказали в заключении договора аренды, и он обратился в УФАС.
27 декабря 2022, 11:04

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