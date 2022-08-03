В Омске экс-полицейский получил 3 года условно за ДТП на «Мерседесе» у метромоста

Пострадавшие согласились на мировую и ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного преследования. Вот только гособвинение с таким исходом дела не согласилось и в прениях попросило суд назначить Старцеву наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы, а также лишить его прав на 2 года и 11 месяцев после освобождения.