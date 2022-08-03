В Омске экс-полицейский получил 3 года условно за ДТП на «Мерседесе» у метромоста

Сегодня в Кировском районном суде города Омска была поставлена точка в уголовном деле о резонансном ДТП на метромосту, где автомобиль Mercedes-Benz пролетел перекресток на запрещающий сигнал светофора и на скорости протаранил такси. Сразу после случившегося виновник аварии и его пассажиры сбежали с места происшествия, а таксист и его клиентка получили тяжелые травмы.
На скамье подсудимых за это деяние отвечал теперь уже бывший сотрудник регионального ГИБДД Николай Старцев.
Напомним, как ранее сообщал Город55, на начальном этапе следствия Старцев отрицал вину и уверял сотрудников СКР по Омской области, что за рулем был не он. Однако потом сознался в содеянном и попытался примириться с потерпевшими за 1.8 млн рублей.
Пострадавшие согласились на мировую и ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного преследования. Вот только гособвинение с таким исходом дела не согласилось и в прениях попросило суд назначить Старцеву наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы, а также лишить его прав на 2 года и 11 месяцев после освобождения.
Суд не согласился с позицией региональной прокуратуры о реальном наказании и назначил Николаю Старцеву 3 года условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев, а также запретил ему заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.