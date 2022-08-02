В Омске вынесут приговор экс-полицейскому, который устроил ДТП у метромоста и сбежал

Подозреваемый всячески отрицал свою вину и заявлял, что за рулем находился его знакомый. Позже он признал свою вину, но никаких подробностей аварии раскрывать не стал. Он пытался договориться с потерпевшими и перечислил им в общей сложности 1.8 млн рублей. Потерпевшая сторона ходатайствовала о примирении сторон, но прокуратура отказалась закрывать дело.