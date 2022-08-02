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В Омске вынесут приговор экс-полицейскому, который устроил ДТП у метромоста и сбежал

В Омске вынесут приговор экс-полицейскому, который устроил ДТП у метромоста и сбежал

Вчера, 17:31
Фото: 1MI
Бывший силовик предлагал пострадавшим почти 2 млн рублей, но прокуратура не приняла примирение сторон.

Речь идет об аварии, которая случилась 3 октября 2021 года у метромоста на перекрестке улиц 3-я Енисейская и Конева. Водитель автомобиля Mercedes-Benz выехал на красный сигнал светофора и протаранил автомобиль такси.

Пассажир такси получил серьезные травмы, а водитель дорогой иномарки сбежал с места аварии. Позже его личность установили — им оказался теперь уже бывший сотрудник ГИБДД.

По факту аварии завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Подозреваемый всячески отрицал свою вину и заявлял, что за рулем находился его знакомый. Позже он признал свою вину, но никаких подробностей аварии раскрывать не стал. Он пытался договориться с потерпевшими и перечислил им в общей сложности 1.8 млн рублей. Потерпевшая сторона ходатайствовала о примирении сторон, но прокуратура отказалась закрывать дело.

В прениях сторон гособвинение настояло на признании водителя виновным. В суде прокуратура предложила отправить водителя в колонию на 3 года и 10 месяцев и лишить прав на 2 года и 11 месяцев. Как выяснил Город55, завтра, 3 августа, бывшему сотруднику ГИБДД вынесут приговор.

#Ольга Акамова#Суд#ДТП#Приговор#Омск#Происшествия#Общество#Новости#Омская область
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