В Омске вынесут приговор экс-полицейскому, который устроил ДТП у метромоста и сбежал

Речь идет об аварии, которая случилась 3 октября 2021 года у метромоста на перекрестке улиц 3-я Енисейская и Конева. Водитель автомобиля Mercedes-Benz выехал на красный сигнал светофора и протаранил автомобиль такси.
Пассажир такси получил серьезные травмы, а водитель дорогой иномарки сбежал с места аварии. Позже его личность установили — им оказался теперь уже бывший сотрудник ГИБДД.
По факту аварии завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
Подозреваемый всячески отрицал свою вину и заявлял, что за рулем находился его знакомый. Позже он признал свою вину, но никаких подробностей аварии раскрывать не стал. Он пытался договориться с потерпевшими и перечислил им в общей сложности 1.8 млн рублей. Потерпевшая сторона ходатайствовала о примирении сторон, но прокуратура отказалась закрывать дело.
В прениях сторон гособвинение настояло на признании водителя виновным. В суде прокуратура предложила отправить водителя в колонию на 3 года и 10 месяцев и лишить прав на 2 года и 11 месяцев. Как выяснил Город55, завтра, 3 августа, бывшему сотруднику ГИБДД вынесут приговор.