Хватай и беги. Молодому омичу приглянулся дорогой телефон подростка

21-летнего мужчину задержали по месту жительства в Ленинском округе. Подозреваемый пояснил, подростка заметил в магазине, взгляд тут же упал на дорогой гаджет популярной модели. Уже на улице злоумышленник вырвал из рук телефон и скрылся.