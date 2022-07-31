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Хватай и беги. Молодому омичу приглянулся дорогой телефон подростка

Хватай и беги. Молодому омичу приглянулся дорогой телефон подростка

Вчера, 17:46
Фото: 1MI

21-летний омич ограбил подростка на 70 тыс руб

Опрометчивый поступок для ранее судимого.

Полицейские выясняют обстоятельства грабежа. С заявлением обратилась мать 15-летнего школьника. Несколько дней назад неизвестный забрал у сына телефон. Сумма ущерба — 70 тысяч рублей.

Подросток описал внешность грабителя: на вид около 20 лет, темные волосы. Правоохранители составили фотопортрет. Юноше также показали снимки ранее судимых, в одном из них школьниц опознал обидчика.

21-летнего мужчину задержали по месту жительства в Ленинском округе. Подозреваемый пояснил, подростка заметил в магазине, взгляд тут же упал на дорогой гаджет популярной модели. Уже на улице злоумышленник вырвал из рук телефон и скрылся.

В ломбарде за награбленное получил 25 тысяч рублей. Сейчас смартфон поставлен на розыскной учет, поскольку его продали в тот же день.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. В прошлом году он был осужден за причинение вреда здоровью.

#Происшествия#Новости#Омск#Грабеж#Уголовное дело#Полиция
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