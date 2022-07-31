Хватай и беги. Молодому омичу приглянулся дорогой телефон подростка

Полицейские выясняют обстоятельства грабежа. С заявлением обратилась мать 15-летнего школьника. Несколько дней назад неизвестный забрал у сына телефон. Сумма ущерба — 70 тысяч рублей.
Подросток описал внешность грабителя: на вид около 20 лет, темные волосы. Правоохранители составили фотопортрет. Юноше также показали снимки ранее судимых, в одном из них школьниц опознал обидчика.
21-летнего мужчину задержали по месту жительства в Ленинском округе. Подозреваемый пояснил, подростка заметил в магазине, взгляд тут же упал на дорогой гаджет популярной модели. Уже на улице злоумышленник вырвал из рук телефон и скрылся.
В ломбарде за награбленное получил 25 тысяч рублей. Сейчас смартфон поставлен на розыскной учет, поскольку его продали в тот же день.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. В прошлом году он был осужден за причинение вреда здоровью.