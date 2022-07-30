На Омском электромеханическом заводе сменился руководитель

В пресс-службе АО «Омский электромеханический завод» сообщается, что решением от 22 июня 2022 года новым генеральным директором предприятия избран Иванов Иван Иванович. Согласно данным ЕГРЮЛ, он вступил в должность только через неделю, 28 июня 2022 года.
«Смена единоличного исполнительного органа никак не отразится на текущей деятельности. АО „Омский электромеханический завод“ продолжает вести свою деятельность в текущем режиме. Все обязательства в рамках договорных отношений с контрагентами сохраняются и подлежат исполнению на ранее согласованных условиях», — говорится в сообщении предприятия.
Отметим, что «Омский ЭМЗ» привлек внимание Росприроднадзора после почти 10-кратного превышения нормы выбросов хлорида водорода. Выездная проверка показала повторное нарушение природоохранного законодательства, однако предприятие не согласно с результатами проверки.
Почти 100% акций Омского ЭМЗ принадлежит АО «Основа холдинг», гендиректором которого является Александр Антропенко.