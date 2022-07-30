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На Омском электромеханическом заводе сменился руководитель

На Омском электромеханическом заводе сменился руководитель

Сегодня, 11:15
Фото: www.oemz.ru
Решение о смене руководства приняли на Совете директоров.

В пресс-службе АО «Омский электромеханический завод» сообщается, что решением от 22 июня 2022 года новым генеральным директором предприятия избран Иванов Иван Иванович. Согласно данным ЕГРЮЛ, он вступил в должность только через неделю, 28 июня 2022 года.

«Смена единоличного исполнительного органа никак не отразится на текущей деятельности. АО „Омский электромеханический завод“ продолжает вести свою деятельность в текущем режиме. Все обязательства в рамках договорных отношений с контрагентами сохраняются и подлежат исполнению на ранее согласованных условиях», — говорится в сообщении предприятия.

Отметим, что «Омский ЭМЗ» привлек внимание Росприроднадзора после почти 10-кратного превышения нормы выбросов хлорида водорода. Выездная проверка показала повторное нарушение природоохранного законодательства, однако предприятие не согласно с результатами проверки.

Почти 100% акций Омского ЭМЗ принадлежит АО «Основа холдинг», гендиректором которого является Александр Антропенко.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Завод#Генеральный директор#Предприятие#Руководитель
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