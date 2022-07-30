На Омском электромеханическом заводе сменился руководитель

В пресс-службе АО «Омский электромеханический завод» сообщается, что решением от 22 июня 2022 года новым генеральным директором предприятия избран Иванов Иван Иванович. Согласно данным ЕГРЮЛ, он вступил в должность только через неделю, 28 июня 2022 года.