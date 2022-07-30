Омский завод обжаловал выводы Росприроднадзора по поводу выбросов хлорида водорода

Во время внеплановой проверки Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора вблизи Омского электромеханического завода взяли пробы воздуха, и анализ показал, что в пробах превышена предельно допустимая концентрация хлорида водорода в 2.08 раза. Поводом для проверки стала 10-кратная концентрация того же вещества в Кировском округе города 24 июня.
Во время проверки пробы проводили специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений по СФО». Представители завода усомнились в точности измерений. Предприятие обратилось в независимую аналитическую лабораторию ООО «Эконт», чтобы там сделали отдельные пробы воздуха. В итоге лаборатория не нашла нарушений — содержание хлорида водорода в отобранном воздухе оказалось вдвое ниже предельно допустимой концентрации вещества, заявили в пресс-службе предприятия.
«АО „Омский ЭМЗ“, усомнившись в объективности проведенного исследования „ЦЛАТИ по Омской области“, направило жалобу в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора о признании незаконным предписания в части выявленных нарушений», — сообщил главный инженер АО «Омский электромеханический завод» Михаил Мамонтов.
Речь идет о предприятии АО «Омский электромеханический завод», почти 100% акций которого принадлежит АО «Основа холдинг», гендиректором которого является Александр Антропенко. В июле 2022 года на Омском ЭМЗ прошла проверка после того, как в Кировском округе городе зафиксировали почти 10-кратное превышение нормы хлорида водорода.