Город55
ГлавноеВсе новости
Омский завод обжаловал выводы Росприроднадзора по поводу выбросов хлорида водорода

Омский завод обжаловал выводы Росприроднадзора по поводу выбросов хлорида водорода

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
Во время внеплановой проверки эксперты зафиксировали двойное превышение нормы выбросов, а ранее в Кировском округе — 10-кратную концентрацию хлорводорода.

Во время внеплановой проверки Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора вблизи Омского электромеханического завода взяли пробы воздуха, и анализ показал, что в пробах превышена предельно допустимая концентрация хлорида водорода в 2.08 раза. Поводом для проверки стала 10-кратная концентрация того же вещества в Кировском округе города 24 июня.

Во время проверки пробы проводили специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений по СФО». Представители завода усомнились в точности измерений. Предприятие обратилось в независимую аналитическую лабораторию ООО «Эконт», чтобы там сделали отдельные пробы воздуха. В итоге лаборатория не нашла нарушений — содержание хлорида водорода в отобранном воздухе оказалось вдвое ниже предельно допустимой концентрации вещества, заявили в пресс-службе предприятия.

«АО „Омский ЭМЗ“, усомнившись в объективности проведенного исследования „ЦЛАТИ по Омской области“, направило жалобу в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора о признании незаконным предписания в части выявленных нарушений», — сообщил главный инженер АО «Омский электромеханический завод» Михаил Мамонтов.

Речь идет о предприятии АО «Омский электромеханический завод», почти 100% акций которого принадлежит АО «Основа холдинг», гендиректором которого является Александр Антропенко. В июле 2022 года на Омском ЭМЗ прошла проверка после того, как в Кировском округе городе зафиксировали почти 10-кратное превышение нормы хлорида водорода.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Завод#Предприятие#Выбросы#Прокуратура#Проверка
Подпишитесь
Работы идут. На омском ПО «Полет» готовятся испытывать «Ангару»
На предприятии в Омске будут испытывать собранные ракеты без транспортировки в Москву.
Сегодня, 16:46
В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель
Изменения уже внесли в открытые источники.
Сегодня, 09:16
В Омске для дозаправки приземлилась пилотажная группа «Русь»
Самолеты приземлились в Омском аэропорту.
Сегодня, 15:18
На Омском электромеханическом заводе сменился руководитель
Решение о смене руководства приняли на Совете директоров.
Сегодня, 11:15
«Красная» зона. Омская область вошла в список неблагоприятных по COVID-19 регионов
Данные федерального оперштаба за сутки к 30 июля.
Сегодня, 17:14