Омский завод обжаловал выводы Росприроднадзора по поводу выбросов хлорида водорода

Во время проверки пробы проводили специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений по СФО». Представители завода усомнились в точности измерений. Предприятие обратилось в независимую аналитическую лабораторию ООО «Эконт», чтобы там сделали отдельные пробы воздуха. В итоге лаборатория не нашла нарушений — содержание хлорида водорода в отобранном воздухе оказалось вдвое ниже предельно допустимой концентрации вещества, заявили в пресс-службе предприятия.