Омский НПЗ представил свою систему экологического мониторинга слушателям «Экошколы»

Омский НПЗ стал первым предприятием в регионе, которое реализовало такой инструмент экологического контроля. Создание подобной автоматизированной системы входит в план федерального проекта «Чистый воздух» и является частью модернизации предприятия. Программные решения автоматизированной системы мониторинга воздуха ОНПЗ станут прототипом для отраслевых стандартов и комплексной системы мониторинга окружающей среды, которую реализуют по нацпроекту «Экология».
Сотрудники минприроды показали журналистам, как работает стационарный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Участники экошколы также увидели мобильную эколабораторию, которую Омский НПЗ передал региону для наблюдения за состояние окружающей среды.
«Автоматизированный экомониторинг — важный элемент эффективной системы наблюдения за состоянием окружающей среды, — рассказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. — Этот инструмент вместе со стационарными постами наблюдения и мобильной эколабораторией позволит нам серьезно усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства в Омской области. Данные об экологических показателях работы производств будут максимально оперативно напрямую передаваться в надзорные ведомства».
ОНПЗ помогает Омской области в создании системы экологического мониторинга. Опыт предприятия является примером внедрения экологических практик для омской промышленности.
«Модернизация Омского НПЗ предусматривает внедрение новейших технологий нефтепереработки и повышение экологичности производства. „Многие проекты программы развития имеют исключительно экологическую направленность“, — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. — В их числе автоматизированная система мониторинга воздуха. Эта технология обеспечивает открытость ОНПЗ перед органами власти и общественностью. Мы считаем, что такие системы должны появится на всех промышленных предприятиях. ОНПЗ открыт к сотрудничеству и готов делится своими наработками в этой области».