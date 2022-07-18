Омский НПЗ представил свою систему экологического мониторинга слушателям «Экошколы»

Омский НПЗ стал первым предприятием в регионе, которое реализовало такой инструмент экологического контроля. Создание подобной автоматизированной системы входит в план федерального проекта «Чистый воздух» и является частью модернизации предприятия. Программные решения автоматизированной системы мониторинга воздуха ОНПЗ станут прототипом для отраслевых стандартов и комплексной системы мониторинга окружающей среды, которую реализуют по нацпроекту «Экология».