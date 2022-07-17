Город55
ГлавноеВсе новости
Гибель Малиновского, тройное неубийство, «Вкусно и точка» в Омске. Воскресные новости

Гибель Малиновского, тройное неубийство, «Вкусно и точка» в Омске. Воскресные новости

Вчера, 20:00
Фото: 1MI
Важные события минувших 24 часов.

Погиб омский биатлонист Игорь Малиновский

Сегодня утром спасатели из Камчатского края сообщили, что нашли пропавший вертолет обгоревшим. За штурвалом был омский биатлонист, чемпион мира Игорь Малиновский. Экипаж перестал выходить на связь 16 июля. В региональном минспорта нам пояснили, омский спортсмен завершил карьеру и всерьез занимался полетами. Позже стало известно, Игорь Малиновский и двое пассажиров вертолета погибли.

Покушение на тройное убийство

Омские правоохранители задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения. Под влиянием «голосов в голове» он едва не порезал троих человек. Теперь ему грозит пожизненный срок. Здесь все подробности:

Задержан омич под наркотой, который пытался убить троих человек
Узнать подробнее

Открытие «Вкусно и точка» в Омске

Тихо и без лишних трат на рекламу в Омске решил возобновить работу бывший «Макдоналдс», а ныне российский ресторан «Вкусно и точка». Мы знаем, когда и где он открывается.

#Общество#Происшествия#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Игорь Малиновский#Смерть#Уголовное дело#Ресторан
Подпишитесь
Гибель биатлониста Малиновского, приговор экс-депутату Калинину, «Авангард» в Омске
Сегодня, 17:27
Шок. Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета
Сегодня, 12:27
Вандализм для Любочки. Омич совершил некрасивый поступок в новом сквере
Поступок молодого человека запечатлели на камеру. На месте были правоохранители, но это не спасло декорацию.
Сегодня, 09:25
На замену. Названа дата открытия «Вкусно и точка» в Омске
Сегодня, 18:20
В аренду на год сдают помещение, где раньше обедали видные омские чиновники
Месячная оплата равняется аренде классической «двушки» в Омске.
Сегодня, 16:13
«Во всей красе». Омичи увидели редкое небесное явление
Редкое атмосферное явление видно только при освещении Солнцем на высоте 6-17 градусов под горизонтом.
Сегодня, 14:40