Гибель Малиновского, тройное неубийство, «Вкусно и точка» в Омске. Воскресные новости

Сегодня утром спасатели из Камчатского края сообщили, что нашли пропавший вертолет обгоревшим. За штурвалом был омский биатлонист, чемпион мира Игорь Малиновский. Экипаж перестал выходить на связь 16 июля. В региональном минспорта нам пояснили, омский спортсмен завершил карьеру и всерьез занимался полетами. Позже стало известно, Игорь Малиновский и двое пассажиров вертолета погибли.
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