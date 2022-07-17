Задержан омич под наркотой, который пытался убить троих человек

СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. С места преступления изъяли кухонный нож, имеются также записи с камер видеонаблюдения и другие доказательства. Подозреваемый пояснил, что не может мотивировать свои действия, решился на них под действием наркотиков. СК продолжает работать над делом. Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит пожизненный срок.