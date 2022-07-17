Задержан омич под наркотой, который пытался убить троих человек

Задержан 20-летний омич. Его подозревают в покушении на убийство трех человек. За дело взялся СК. Ход расследования контролирует прокуратура.
По данным полиции, 16 июля в 17:35 очевидцы сообщили о происшествии в магазине на улице Стрельникова. Неизвестный ударил мужчину ножом. Следом еще один тревожный звонок — аналогичное преступление в гаражном кооперативе неподалеку, злоумышленник напал на двоих мужчин, которые ремонтировали автомобиль. Пытался нанести им ножевые ранения, но омичи оказали активное сопротивление.
Сотрудники уголовного розыска установили приметы нападавшего. Менее чем за час подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний местный житель. Находился в состоянии наркотического опьянения, разговаривал с трудом. Позже выяснилось, употребил оксибутират.
От действий омича пострадали 25-летний, 29-летний и 46-летний мужчины. Всех пострадавших доставили в больницу с резаными ранами в области предплечий, шеи и головы. Двое отказались от госпитализации.
СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. С места преступления изъяли кухонный нож, имеются также записи с камер видеонаблюдения и другие доказательства. Подозреваемый пояснил, что не может мотивировать свои действия, решился на них под действием наркотиков. СК продолжает работать над делом. Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит пожизненный срок.
Ход расследования взяла на контроль прокуратура Советского округа.