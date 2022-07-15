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Задержек не предвидится. В Омске начали строить дом для жителей аварийных домов

Задержек не предвидится. В Омске начали строить дом для жителей аварийных домов

Сегодня, 13:07
Фото: мэрия Омска

В Омске началось строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Для строительства уже выбрали подрядчика, стройфирма начала расчищать площадку для работ.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о начале строительства нового дома для переселенцев из аварийного жилья. Многоэтажка на 218 квартир общей площадью более 9.5 тысяч квадратных метров появится на улице 6-я Станционная. В качестве подрядчика выбрали компанию  ООО «ДСК-3». Возводится дом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас строители начали расчищать площадку для будущего строительства. По периметру участка установят ограждения, обустроят строительный городок, подъездные дороги, подкрановые пути, а также на время подключат объект к сетям электро- и водоснабжения. После окончания строительства дом подключат к коммуникациям на постоянной основе.

Закончить строительство дома планируют в августе 2023 года, а спустя несколько месяцев, после оформления всех нужных документов, омичам вручат ключи от новых квартир. Отмечается, что жилищные условия к концу следующего года улучшат почти 600 жителей Омска.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Аварийное жилье#Жилье#Переселение из аварийного жилья#Переселение#Строительство
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