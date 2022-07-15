Задержек не предвидится. В Омске начали строить дом для жителей аварийных домов

Сейчас строители начали расчищать площадку для будущего строительства. По периметру участка установят ограждения, обустроят строительный городок, подъездные дороги, подкрановые пути, а также на время подключат объект к сетям электро- и водоснабжения. После окончания строительства дом подключат к коммуникациям на постоянной основе.