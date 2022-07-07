Стали известны предприятия, которые проверяют из-за выброса хлорида водорода в Омске

Стоит упомянуть и про хлорид водорода, который стал причиной экстренного совещания и проверок – это весьма токсичный, устойчивый и ядовитый газ, который очень опасен для человека. Вдыхание этого вещества в больших количествах может привести к кашлю, воспалению слизистых носа и горла. Есть последствия и потяжелее — отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход. При попадании на кожу хлорид водорода может вызывать покраснение, боль и серьезные ожоги.