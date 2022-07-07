Стали известны предприятия, которые проверяют из-за выброса хлорида водорода в Омске

Городу55 стали известны предприятия, на которые нагрянули проверяющие из-за выбросов ядовитого газа – хлорида водорода, превышение которого было зафиксировано 24 июня в Кировском округе Омска.
«Для понимая вопроса, для начала расскажу, как определяются предприятия, которые потенциально могли быть источником выбросов. Вещество нам известно – это хлорид водорода. В основном этот газ выделяется при обработке металла. Далее составляется список предприятий, где на производстве могут использоваться или могут образовываться в процессе их деятельности», – рассказал источник Города55.
Далее, по словам нашего собеседника, все это накладывается на розу ветров в том месте, где стоит датчик, зафиксировавший вещество. Так и определяются предприятия, которые теоретически и могли стать источником выбросов.
По сообщению Обь-Иртышского УГМС, превышение ПДК хлорида водорода в 9.6 раз было зафиксировано в Кировском округе 24 июня. В тот день в городе в основном преобладал западный и южный ветер. Скорее всего, этот выброс был зафиксирован постом наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, который находится на улице 3-й Любинской, 7. Во всяком случае, на Левобережье Омска он всего один.
Собственно, проанализировав все эти данные, специалисты и очертили круг предприятий, куда и выехали с проверкой.
«В данный момент из-за выбросов хлорида водорода проверяются, по сути, три предприятия – это АО «Омский электромеханический завод» и две формы собственности компании под названием «Алюком»», – пояснил наш источник.
Итак, «Омский электромеханический завод» – это предприятие, которое было основано в 1958 году и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей металлоконструкций для энергетической, нефтяной и газовой отрасли. Предприятие выполняет полный цикл работ — от проектирования до выпуска и цинкования конструкций. Завод находится в Кировском округе Омска на улице Электрофикаторов,7.
Что касается «Алюкома», то речь идет об ООО «Алюком» с улицы 2-й Солнечной, 67, корпус 6 и ООО ПК «Алюком», которое зарегистрировано по тому же адресу. У обоих компаний одни и те же учредители – это Владимир Рябенков и Юрий Черняков. При этом первый руководит ООО «Алюком», второй – ООО ПК «Алюком».
По поводу сферы деятельности этих фирм, согласно открытым данным, «Алюком» специализируется на производстве строительных металлических конструкций и изделий, а ПК «Алюком» – выпускает металлические двери и окна.
Добавим, как ранее сообщал Город55, проверку этих предприятий с разрешения региональной прокуратуры будут проводить специалисты Росприроднадзора и министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
Стоит упомянуть и про хлорид водорода, который стал причиной экстренного совещания и проверок – это весьма токсичный, устойчивый и ядовитый газ, который очень опасен для человека. Вдыхание этого вещества в больших количествах может привести к кашлю, воспалению слизистых носа и горла. Есть последствия и потяжелее — отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход. При попадании на кожу хлорид водорода может вызывать покраснение, боль и серьезные ожоги.