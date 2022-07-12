Опасная беспечность. Омичи игнорируют обязанность регистрировать гидроциклы

Гидроциклы — наиболее маневренный и одновременно с этим опасный вид транспорта, заявил замначальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Омской области Александр Дедков на пресс-конференции в МКР-Медиа. На учете в ведомстве стоит всего 58 гидроциклов, но объективно водных мотоциклов гораздо больше.