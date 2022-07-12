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Опасная беспечность. Омичи игнорируют обязанность регистрировать гидроциклы

Опасная беспечность. Омичи игнорируют обязанность регистрировать гидроциклы

Вчера, 16:52
Фото: 1MI

Омские спасатели рассказали о нарушениях с гидроциклами

После смертельной аварии с гидроциклом в Омске раскрыли статистику по ЧП и рассказали, почему гидроциклы представляют проблему для жителей.

Гидроциклы — наиболее маневренный и одновременно с этим опасный вид транспорта, заявил замначальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Омской области Александр Дедков на пресс-конференции в МКР-Медиа. На учете в ведомстве стоит всего 58 гидроциклов, но объективно водных мотоциклов гораздо больше.

«Это очень мало. Мы наблюдаем, сколько выходит [в Иртыш] гидроциклов, и я понимаю, что большое количество гидроциклов на учете не стоит. Проблема в том, что они очень мобильные, их трудно догнать. Наши инспекторы за последнее время научились предпринимать некоторые меры. Но нужно соблюдать меры безопасности при погоне за гидроциклом», — рассказал Александр Дедков на пресс-конференции.

Специалист объяснил, что омичи избегают регистрации гидроциклов по нескольким причинам. В первую очередь за такой водный транспорт нужно платить налог, а при их регистрации требуется прохождение техосмотра. Тем не менее, инспекторы регулярно проводят рейды, выявляют незарегистрированные маломерные суда.

Напомним, в минувшее воскресенье в Иртыше случилась авария с участием гидроцикла: водитель катера катал на надувной ватрушке пассажиров, и в результате одного из маневров в тюбинг влетел гидроцикл. Водителя водного мотоцикла до сих пор разыскивают.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Вода#Иртыш#Гидроцикл
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