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Никакой романтики. В Омске отменили самый поздний рейс теплохода из-за жалоб

Никакой романтики. В Омске отменили самый поздний рейс теплохода из-за жалоб

Вчера, 17:57
Фото: 1MI

В Омске из-за жалоб отменили вечерний рейс теплохода

Теплоход отправлялся по расписанию в 21:00 и заканчивал рейс в 22:00.

Как сообщается в паблике «Омский теплоход», из расписания исчезнет вечерний прогулочный рейс на 21 час. После публикации расписания в администрацию речпорта поступила жалоба о слишком поздних рейсах.

Автор жалобы посчитал, что вечерний рейс будет курсировать с нарушениями: в ночное время пассажирским судам запрещено ходить по реке. В связи с этим самый поздний рейс теплохода передвинули на 20:30 часов. 

В паблике добавили, что ночные рейсы есть на Волге в Саратове, но отсутствуют, например, в Тюмени из-за обмелевшей и неразграниченной реки.

#Город#Омск#Новости#Теплоход#Иртыш#Река#Рейс#Отмена#Жалоба#Ольга Акамова
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