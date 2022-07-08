Никакой романтики. В Омске отменили самый поздний рейс теплохода из-за жалоб

Как сообщается в паблике «Омский теплоход», из расписания исчезнет вечерний прогулочный рейс на 21 час. После публикации расписания в администрацию речпорта поступила жалоба о слишком поздних рейсах.
Автор жалобы посчитал, что вечерний рейс будет курсировать с нарушениями: в ночное время пассажирским судам запрещено ходить по реке. В связи с этим самый поздний рейс теплохода передвинули на 20:30 часов.
В паблике добавили, что ночные рейсы есть на Волге в Саратове, но отсутствуют, например, в Тюмени из-за обмелевшей и неразграниченной реки.