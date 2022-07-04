Допрос обвиняемого во взятках экс-полицейского Быкова перенесли второй раз

На прошлой неделе, 29 июня, в Омске должен был пройти допрос бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова по делу о взяточничестве. Однако ему стало плохо, поэтому из зала суда экс-полицейского увезли на «скорой».
Как стало известно Городу55, сегодня, 4 июля, судья объявил, что Быкова из СИЗО не вывезли, поэтому заседание перенесли на завтра. По всей видимости, обвиняемого не стали госпитализировать, и после больницы вернули в СИЗО.
Напомним, что Евгения Быкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, полковник Быков получил 6 млн 450 тыс рублей за покровительство салонам, которые под видом массажных услуг оказывали интимные. Еще около 480 тыс рублей он получил от предпринимателя, который занимался продажей контрафактных сигарет и алкоголя.