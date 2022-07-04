Город55
ГлавноеВсе новости
Допрос обвиняемого во взятках экс-полицейского Быкова перенесли второй раз

Допрос обвиняемого во взятках экс-полицейского Быкова перенесли второй раз

Сегодня, 10:56
Фото: Город55
Судья объявил, что Евгения Быкова не вывезли из СИЗО.

На прошлой неделе, 29 июня, в Омске должен был пройти допрос бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова по делу о взяточничестве. Однако ему стало плохо, поэтому из зала суда экс-полицейского увезли на «скорой».

Как стало известно Городу55, сегодня, 4 июля, судья объявил, что Быкова из СИЗО не вывезли, поэтому заседание перенесли на завтра. По всей видимости, обвиняемого не стали госпитализировать, и после больницы вернули в СИЗО.

Напомним, что Евгения Быкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, полковник Быков получил 6 млн 450 тыс рублей за покровительство салонам, которые под видом массажных услуг оказывали интимные. Еще около 480 тыс рублей он получил от предпринимателя, который занимался продажей контрафактных сигарет и алкоголя.

#Вероника Жукова
Подпишитесь
Омский центр казахской культуры «Молдiр» уличили в нецелевом расходовании средств
Сегодня, 17:26
Уже скоро. Названа дата начала открытой распродажи в IKEA
Сегодня, 07:37
Пользуется спросом: омский вытрезвитель успел принять 18 человек
Первые посетители вели себя скромно.
Сегодня, 15:22
В Омске в очередной раз сменился директор муниципальных кладбищ
Спустя полтора года после назначения предыдущего директора.
Сегодня, 17:08
Омские следователи накажут виновников, сломавших мемориал участникам ВОВ
Следственный комитет начал доследственную проверку.
Сегодня, 12:18