Допрос обвиняемого во взятках экс-полицейского Быкова перенесли второй раз

Напомним, что Евгения Быкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, полковник Быков получил 6 млн 450 тыс рублей за покровительство салонам, которые под видом массажных услуг оказывали интимные. Еще около 480 тыс рублей он получил от предпринимателя, который занимался продажей контрафактных сигарет и алкоголя.