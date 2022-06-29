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Экс-начальника УМВД России по Омску Быкова госпитализировали прямо из зала суда

Экс-начальника УМВД России по Омску Быкова госпитализировали прямо из зала суда

Вчера, 15:53
Фото: Город55
Бывшему силовику стало плохо во время допроса.

Сегодня, 29 июня, должен был состояться допрос Евгения Быкова в рамках судебного разбирательства по делу о взяточничестве. Однако допросить бывшего полицейского не удалось: ему стало плохо, и прямо из зала суда его увезли на «скорой». Об этом сообщает РИА «Омск-Информ».

Информацию об этом Городу55 подтвердил источник, знакомый с ситуацией, отметив, что Быков достаточно эмоционально проявляет себя на суде, из-за чего вполне вероятно, что у него подскочило давление.  

Около часа Быкову пытались оказать помощь на месте, однако в итоге его пришлось госпитализировать. Спустя время адвокат подсудимого сообщил, что в ближайшее время Быков не сможет присутствовать на суде, так как будет находиться под наблюдением медиков.

Напомним, Евгения Быкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии омского СК, полковник Быков получил в общей сложности 6 млн 450 тысяч рублей за покровительство салонам, которые под видом массажных оказывали интимные услуги. Еще порядка 480 тысяч рублей он получил от бизнесмена, который занимался продажей контрафактных сигарет и алкоголя.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Евгений Быков#Полиция#Скорая#Суд#Взятка#Уголовное дело
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