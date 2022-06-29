Экс-начальника УМВД России по Омску Быкова госпитализировали прямо из зала суда

Сегодня, 29 июня, должен был состояться допрос Евгения Быкова в рамках судебного разбирательства по делу о взяточничестве. Однако допросить бывшего полицейского не удалось: ему стало плохо, и прямо из зала суда его увезли на «скорой». Об этом сообщает РИА «Омск-Информ».
Информацию об этом Городу55 подтвердил источник, знакомый с ситуацией, отметив, что Быков достаточно эмоционально проявляет себя на суде, из-за чего вполне вероятно, что у него подскочило давление.
Около часа Быкову пытались оказать помощь на месте, однако в итоге его пришлось госпитализировать. Спустя время адвокат подсудимого сообщил, что в ближайшее время Быков не сможет присутствовать на суде, так как будет находиться под наблюдением медиков.
Напомним, Евгения Быкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии омского СК, полковник Быков получил в общей сложности 6 млн 450 тысяч рублей за покровительство салонам, которые под видом массажных оказывали интимные услуги. Еще порядка 480 тысяч рублей он получил от бизнесмена, который занимался продажей контрафактных сигарет и алкоголя.